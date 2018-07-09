banner107
GG'de dördüncü Suma Choudhry dönemi
GG'de dördüncü Suma Choudhry dönemi
62 0
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
34 0
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
28 0
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
31 0
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
145 0
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
29 0
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
39 0
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
370 0
banner82
banner147

Kickbokscular kıyasıya mücadele etti

banner27

Kickbokscular kıyasıya mücadele etti
banner137

2018 Kickboks Ligi (3.Ayak) Müsabakaları ve 2.Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası,  Pazar günü, CittyMall Aktivite Alanı’nda  yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde Point Fighting ve LightContact olarak yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları, City Mall Direktörü Hasan Sarı, City Mall Genel Müdürü Engin Yıldırım, Dernek başkanları ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.City Mall Direktörü Hasan Sarı’ya katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Federasyon ve City Mall Yönetimi işbirliğinde düzenlenen müsabakalar, sporcuların aileleri ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. Müsabakalar sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu Ek’te görüldüğü gibidir;

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.