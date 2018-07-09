Kickbokscular kıyasıya mücadele etti

2018 Kickboks Ligi (3.Ayak) Müsabakaları ve 2.Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası, Pazar günü, CittyMall Aktivite Alanı’nda yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde Point Fighting ve LightContact olarak yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları, City Mall Direktörü Hasan Sarı, City Mall Genel Müdürü Engin Yıldırım, Dernek başkanları ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.City Mall Direktörü Hasan Sarı’ya katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Federasyon ve City Mall Yönetimi işbirliğinde düzenlenen müsabakalar, sporcuların aileleri ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. Müsabakalar sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu Ek’te görüldüğü gibidir;