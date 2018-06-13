Kickboksçular, Ataoğlu’nu ziyaret etti

Kickboks Milli Takımı kafilesi, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na ziyaret gerçekleştirdi

Kickboks Federasyonu Milli Takım kafilesi idareci ve sporcuları, 12 Haziran Salı günü, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na makamında anlamlı bir ziyarette bulundu.

Heyet, 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında, Antalya’da düzenlenen 3. Turkish Open Kickboks Şampiyonası’na katılan KKTC Kickboks Milli Takım kafilesini otelde ziyaret edip, başarılar dileyen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na, iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarete, Antalya’daki şampiyonaya katılan Kickboks Federasyonu Milli Takım kafilesinde yer alan sporcu, antrenör, hakem, idareci ve federasyon başkanı Niyazi Demirel katıldı.