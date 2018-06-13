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Kickboksçular, Ataoğlu’nu ziyaret etti

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Kickboks Milli Takımı kafilesi, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na ziyaret gerçekleştirdi

Kickboksçular, Ataoğlu’nu ziyaret etti
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Kickboks Federasyonu Milli Takım kafilesi idareci ve sporcuları, 12 Haziran Salı günü, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na makamında anlamlı bir ziyarette bulundu.

Heyet, 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında, Antalya’da düzenlenen 3. Turkish Open Kickboks Şampiyonası’na katılan KKTC Kickboks Milli Takım kafilesini otelde ziyaret edip, başarılar dileyen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na, iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarete, Antalya’daki şampiyonaya katılan Kickboks Federasyonu Milli Takım kafilesinde yer alan sporcu, antrenör, hakem, idareci ve federasyon başkanı Niyazi Demirel katıldı.

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