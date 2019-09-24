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Kickboks’a büyük ilgi

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2019 Kickboks Ligi 4. Ayak Müsabakaları ve 12. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası büyük bir seyirci kitlesiyle tamamlandı

Kickboks’a büyük ilgi
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2019 Kickboks Ligi 4. Ayak Müsabakaları ve 12. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası, 22 Eylül 2019, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda  yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting, disiplinlerinde, Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde Kick Light disiplininde, yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, Federasyon yetkilileri, Türkiye Kickboks Federasyonu Hakem Kurulu Üyesi Ali Kale, Türkiye Muaythai Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hamit Durmaz, Ayda Tilkinin eşi Savaş Tilki ve aile bireyleri tarafından verildi.

Büyük bir seyirci kitlesi tarafından izlenen müsabakalar ve şampiyona sonunda Miniklerde, Yıldızlarda ve Gençlerde, Mağusa İhtisas Spor Derneği ve Büyükler kategorisinde Erdem Akademi Spor Derneği lider durumda bulunuyor.

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