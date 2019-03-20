Kickboks yönetimi, kulüpleri ziyaretlerini sürdürüyor

Kickboks Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, İskele Tatlı Spor Kulübü Birliğine ziyaret gerçekleştirdi

Kickboks Federasyonu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, derneklere ziyaretler kapsamında Tatlı Spor Kulübü Birliğine ziyarette bulundu.

Ziyarete federasyon başkanı Niyazi Demirel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ziyarette Tatlı Spor Kulübü Birliği yönetim kurulu üyeleri ve antrenörü hazır bulundu. Ziyarette dernek sporcularının antrenmanları izlenirken yapılan toplantıda federasyonun derneklerden talepleri, derneğin sorunları ve talepleri görüşüldü.

Federasyon başkanı yaptığı konuşmada federasyon ile üye dernekler olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak federasyon altındaki spor dallarını daha ileriye taşıyacaklarını söyledi. Dernek yönetim kurulu üyeleri, federasyon başkanını ve yönetim kurulunu aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.