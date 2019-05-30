Kickboks sınavında başarılılar açıklandı

54. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 12 Mayıs 2019, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında ve federasyon antrenman salonunda yapıldı.
Kuşak sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 109 sporcu başarılı olarak terfi etti.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
SARI
1.Osman Yiğit İlhan
2.Emine Göçer
3.Cahit Erkanlı
4.Osman Buğra Erkoç
5.Sulay Tunçkaya
6.Ali Tunçkaya
7.Arda Karakartal
8.Buğra Cankurt
9.Delfin Yönel
10.Atacan Torayew
11.Berat Cankurt
12.Fatma Yüksel
13.Muzaffer Umut Cabbar
14.Mehmet Nedim Güler
15.Burak Cankurt
16.Tuğra Cankurt
17.Özer Ocakoğlu
18.Batuhan Gören
19.Seymen Sönmez
20.Mehmet Ali Gülyaprak
21.Elanur Köse
22.Kenan Şeker
23.Kübra Samira Evren
24.Ali Dinçkol
25.İsa Kabaalışır
26.Mehmet Yurt
27.Çınar tanyol
28.Derya Doğan
29.Arhan İnce
YEŞİL
1.İbrahim Devran Özbek
2.Rüstem Çiftgül
3.Mert Efe Bülbüller
4.Oktay Karagöz
5.Güner Karagöz
6.Gülten Karagöz
7.Emir Mertbilek
8.Harut Harutoğlu
9.Yalın Yücener
10.Taşkın Ercantan
11.Umut Tuncel
12.Efe Demir
13.Berfin Kaya
14.Arda Domrul
15.Deniz Emre Şafak
16.Zehra Neslihan Şafak
17.Lütfü Yoldaş
18.Saliha Sahra Bülbül
19.Mehmet Naci Özkan
20.Akın Hoca
21.Öykü Deniz Biçer
22.Hatice Melisa Sontürk
23.Yunus Bilge Sevim
24.Bilge Irmak Biçer
25.Can Turan
26.Muhammet deniz Sontürk
27.Alim Öztürk
28.Havva Ünlü
29.Hasan Deniz Ekinoğlu
30.Alihan İlçin
31.Artur Tarasow
32.Hakan Deniz Akar
33.Mert Derya
34.Atakan Zorba
35.Buket Buse Gökboğa
36.İkbal Baydur
37.İrem Muk
YEŞİL- MAVİ
1.Rüstem Ceylangüden
2.Hüseyin Tahsildaroğulları
MAVİ
1.Bartu Ceylangüden
2.Karpat Güzel
3.Ersun Hasan
4.Mehmet Ali Açık
5.İrem Erdem
6.Emre Filiz
7.Orhan Bekir Belli
8.Harris İmam Şahin
9.Poyraz Göçer
10.Bedirhan Gülenoğlu
11.Dursun Erkanlar
12.Ege Taykut Nergiz
MAVİ-TURUNCU
1.Halil Kadı
2.Rauf Çeri
3.İlayda Muk
TURUNCU
1.Osman Yarkın
2.Durdu Erol
3.Betül Çetil
4.İrem Tatlı
5.Yağmur Tatlı
6.Mehmet Daşyürek
7.Enes Erdem
8.Dağıstan Karademir
9.Görken İnci
TURUNCU-KAHVERENGİ
1.Elif Çetindağ
2.İbrahim Tekkanat
3.Baran Aslan
KAHVERENGİ
1.Tan Ersöz
2.Ayhan Çetindağ
3.Zehra Çetindağ
4.Mehmet Çakırlı
5.Mustafa Karademir
6.Ali Erdem
7.Hürkan Ünlü
8.Lalin Ünlüsoy
9.Kemal Zurnacılar
10.Mehmet Osman Alan
11.Vedat Yayar
12. Erdal Taşköprü
13. Mehmet Kardaş
14. Meysam Hajipour