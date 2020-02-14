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Kickboks Renkli Kuşak Sınavı'nda terfi edenler açıklandı

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Kickboks Renkli Kuşak Sınavı'nda terfi edenler açıklandı

57. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 09 Şubat 2020, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında ve Federasyon Antrenman salonunda yapıldı. 

     Kuşak Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 108 sporcu başarılı olarak terfi etti.

     Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;     

SARI KUŞAK

  1.   Ediz Evren
  2.   Ömer Bağcı
  3.   Hasan Demirsu
  4.   Fatma Bürüncük
  5.   Ece Uslu
  6.   Yusuf Mert Şehirli
  7.   Mehmet Paşa
  8.   Atilla Atalay
  9.   Mustafa Yavuz Alp
  10. Ceykan Harman
  11. Affan Karademir
  12. Diana Paltayev
  13. Rustam Baltayev
  14. Eylül Kaşkan
  15. Hakan Karakaya
  16. Egemen Bayram
  17. Mesut kural
  18. Akan Yorulmaz
  19. Ayşegül Karakeçi
  20. Bekircan Konu
  21. Orhan Arda Önver

SARI YEŞİL KUŞAK

  1. Meryem Çakmak
  2. Mervan Göl
  3. Erdal Daşyürek

YEŞİL KUŞAK

  1.   Elanur Köse
  2.   Ali Tüter
  3.   Ahmet Özer Şehirli
  4.   Tuana Şehirli
  5.   Özper Özorun
  6.   Recep Evsen
  7.   Sude Hepbilgin
  8.   Ata Kontosoğlu
  9.   Atakan Umut Başpınar
  10. Alptuğ Taşçı
  11. Mehmet Altınöz
  12. Nisa Zengin
  13. Yusuf Rabaiah
  14. Muhsin Karamano
  15. Ömer Tuzluca
  16. Behiye Çakmak
  17. Emrullah Çakmak
  18. Mine S. Çangar
  19. Bade Gülenoğlu
  20. Ahmet Necati Kara
  21. Meryem Gerdel

YEŞİL MAVİ KUŞAK

  1.  Arda Gürbüz
  2.  Erin İlin Hodzhiyski
  3.  Yusuf Karaali
  4.  Özgür Kuşçu
  5.  Kadir Taliman
  6.   Abdullah Togay
  7.   Aumcan Bayramov
  8.   Yıldız Agılova
  9.   Alex Aksu
  10. Aydın Aksu
  11. Mehmet Korkmaz
  12. Salahi Ali Kemal
  13. Hüseyin Barut

MAVİ KUŞAK

  1.   Batu Güvenir
  2.   Yusuf Efe Yetimoğlu
  3.   Bensu Özaydın
  4.   Radiye Güler
  5.   Ali İhsan Güler
  6.   Yiğit Özer
  7.   Öykü Deniz Biçer
  8.   Belgin Irmak Biçer
  9.   Mertcan Güler
  10. Rüzgar Alp Aksaygın
  11. Diren Şanıvar
  12. Gazanfer Tütüncü
  13. Salahi Onur Atay
  14. İlksu Torun
  15. Ali Tunçkaya
  16. Sulay Tunçkaya

TURUNCU KUŞAK

  1. Merthan Ozan
  2.   Anvar Kamalov
  3.   Yalın Yücener
  4.   Mehmet Nedim Güler
  5.   Yusuf Dağdelen
  6.   Erol Demirel
  7.   Denis Burçel
  8.   Osman Buğra Erkoç
  9.   İlkbal Sultan Baydur
  10. Emine Göçer
  11. Aydınay Aydın

TURUNCU-KAHVERENGİ KUŞAK

  1.   Mehmet Nasci Özkan
  2.   Bartu Ceylangüden
  3.   Meryem Arslan

KAHVERENGİ KUŞAK

  1.   Betül Çetil
  2.   Zeynep Karataş
  3.   Mehmet Ali Açık
  4.   Harut Harutoğlu
  5.   Can Turan
  6.   Muhammet Deniz Sontürk
  7.   Dağıstan Karademir
  8.   İrem Erdem
  9.   Rüstem Çiftgül
  10. Mehmet Topal
  11. Mina Güneyhan
  12. Murat Ay
  13. Dursun Erkanlar
  14. Havva Ünlü
  15. Görkem İnci
  16. Hakan Deniz Akar
  17. Halil Kadı
  18. Alihan İlçin
  19. Artur Karasov
  20. Dursun Erkanlı
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