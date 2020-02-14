Kickboks Renkli Kuşak Sınavı'nda terfi edenler açıklandı

57. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 09 Şubat 2020, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında ve Federasyon Antrenman salonunda yapıldı.

Kuşak Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 108 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

SARI KUŞAK

Ediz Evren Ömer Bağcı Hasan Demirsu Fatma Bürüncük Ece Uslu Yusuf Mert Şehirli Mehmet Paşa Atilla Atalay Mustafa Yavuz Alp Ceykan Harman Affan Karademir Diana Paltayev Rustam Baltayev Eylül Kaşkan Hakan Karakaya Egemen Bayram Mesut kural Akan Yorulmaz Ayşegül Karakeçi Bekircan Konu Orhan Arda Önver

SARI YEŞİL KUŞAK

Meryem Çakmak Mervan Göl Erdal Daşyürek

YEŞİL KUŞAK

Elanur Köse Ali Tüter Ahmet Özer Şehirli Tuana Şehirli Özper Özorun Recep Evsen Sude Hepbilgin Ata Kontosoğlu Atakan Umut Başpınar Alptuğ Taşçı Mehmet Altınöz Nisa Zengin Yusuf Rabaiah Muhsin Karamano Ömer Tuzluca Behiye Çakmak Emrullah Çakmak Mine S. Çangar Bade Gülenoğlu Ahmet Necati Kara Meryem Gerdel

YEŞİL MAVİ KUŞAK

Arda Gürbüz Erin İlin Hodzhiyski Yusuf Karaali Özgür Kuşçu Kadir Taliman Abdullah Togay Aumcan Bayramov Yıldız Agılova Alex Aksu Aydın Aksu Mehmet Korkmaz Salahi Ali Kemal Hüseyin Barut

MAVİ KUŞAK

Batu Güvenir Yusuf Efe Yetimoğlu Bensu Özaydın Radiye Güler Ali İhsan Güler Yiğit Özer Öykü Deniz Biçer Belgin Irmak Biçer Mertcan Güler Rüzgar Alp Aksaygın Diren Şanıvar Gazanfer Tütüncü Salahi Onur Atay İlksu Torun Ali Tunçkaya Sulay Tunçkaya

TURUNCU KUŞAK

Merthan Ozan Anvar Kamalov Yalın Yücener Mehmet Nedim Güler Yusuf Dağdelen Erol Demirel Denis Burçel Osman Buğra Erkoç İlkbal Sultan Baydur Emine Göçer Aydınay Aydın

TURUNCU-KAHVERENGİ KUŞAK

Mehmet Nasci Özkan Bartu Ceylangüden Meryem Arslan

KAHVERENGİ KUŞAK