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Kickboks Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası’nda

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KKTC Kickboks Milli Takımın da katıldığı ISKA Dünya Şampiyonası Ukranya’nın Kiev kentinde, 53 ülkeden binden fazla sporcunun katılımıyla başladı

Kickboks Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası’nda
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KKTC Kickboks Milli Takımın da katıldığı ISKA Dünya Şampiyonası Ukranya’nın Kiev kentinde, 53 ülkeden binden fazla sporcunun katılımıyla başladı.   

Görkemli bir açılışla başlayan şampiyona, ISKA başkanın konuşması ve 6 kez dünya boks şampiyonu olan sporcunun konuşması ile devam etti. Şampiyonada uluslararası hakemlik yapan Mehmet Erdem de ISKA Dünya Şampiyonası’nda görev alıyor.

Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel diğer ülke başkanları ile yapılan ortak toplantıda söz alarak yeni kurallar ve yapılması düşünülen değişiklikler hakkında düşüncelerini aktardı. KKTC milli takımı uluslararası arenada KKTC bayrağı ile yarışırken sporcular büyük bir beğeni  ve alkış aldı. Cumartesi günü tamamlanacak şampiyona sonrasında kafilemiz Pazar günü adaya dönecek.

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