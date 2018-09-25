Kickboks Ligi’nde heyecan sürüyor

Kickboks Ligi (4.Ayak) Müsabakaları, İskele’de yapılırken müsabakaları, Türkiye Kickboks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir de izledi

2018 Kickboks Ligi (4.Ayak) Müsabakaları, 22 Eylül Cumartesi günü, İskele’de Caesar Resort Aktivite Alanı’nda yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde Point Fighting ve Kick Light ve Müzikli Forum olarak yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları, dernek başkanları ve federasyon yetkilileri tarafından verildi. Ligde 3 kategoride Mağusa İhtisas Spor Derneği lider bulunurken, Şimşek Savunma Sanatları Derneği, büyükler kategorisinde lider oldu.

Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği sporcusu Alkan Kuni’nin yaptığı gösteri seyirciler tarafından büyük beğeni topladı. Bu başarılı gösterisinden dolayı Alkan Kuni, Federasyon başkanı Niyazi DEMİREL tarafından kupa ile ödüllendirildi.

Caesar Resort Genel Müdürü Hasan Kıraner’e ve İskele Belediyesi meclis üyesi Sefa Kurukafa’ya, federasyona yaptıkları katkılardan dolayı milletvekili Ersin Tatar ve Aytaç Çaluda tarafından plaket takdim edildi. Ülkemizde bulunan Türkiye Kickboks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir’e katkılarından dolayı federasyon başkanı Niyazi Demirel tarafından plaket takdim edildi. Harun Demir ise Niyazi Demirel’e, KKTC’deki başarılı çalışmalarından dolayı kılıç hediye etti.

Federasyon ve Caesar Resort yönetimi işbirliğinde düzenlenen müsabakalar, sporcuların aileleri ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.