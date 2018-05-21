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Kickboks Ligi devam ediyor

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2018 Kickboks Ligi 2. Ayak Müsabakaları, önceki gün Gemikonağı’nda Federasyon Antrenman Salonu’nda yapıldı

Kickboks Ligi devam ediyor
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Kickboks Federasyonu tarafından organize edilen 2018 Kickboks Ligi 2. Ayak Müsabakaları, önceki gün,Gemikonağı’nda Federasyon Antrenman Salonu’nda yapıldı. 

Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde Kick Light olarak yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, kulüp/dernek başkanları ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi. Lig sonunda yıldız, genç ve büyükler kategorisinde ilk sırada yer alan takımlar ilan edilecek ve kupa ile ödüllendirilecek.

2018 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI VE PUAN DURUMU:    

MİNİKLER KATEGORİSİNDE            1. Ayak       2.Ayak      Puan Toplamı 

1.Gazimağusa İhtisas Spor Derneği       19 puan       0 puan        19 puan 

2.Şimşek Savunma Sanatları Derneği     12 puan       0 puan         12 puan          

 YILDIZLAR KATEGORİSİNDE         1. Ayak      2.Ayak        Puan Toplamı 

1.Gazimağusa İhtisas Spor Derneği             38 puan      7 puan           45 puan

2.Şimşek Savunma Sanatları Derneği           7 puan        5 puan           12 puan

3.Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği          0 puan        7 puan            7 puan

4.Erdem  Akademi  Spor  Derneği                0 puan        7 puan            7 puan

5.Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği       0 puan        5 puan            5 puan   

GENÇLER KATEGORİSİNDE        1. Ayak      2.Ayak        Puan Toplamı       

1.Gazimağusa İhtisas Spor Derneği            14 puan     26 puan        40 puan        

2.Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği        12 puan     19 puan        31 puan     

3.Cyprus  Bull  And  Lion Derneği               0 puan      10 puan       10 puan     

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE         1. Ayak     2.Ayak        Puan Toplamı 

1.Şimşek Savunma Sanatları Derneği               12 puan      12 puan        24 puan 

 2.Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği             14 puan      7 puan          21 puan  

 3.Cyprus  Bull  And  Lion Derneği                     0 puan       5 puan          5 puan    

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