Kickboks Ligi devam ediyor

2018 Kickboks Ligi 2. Ayak Müsabakaları, önceki gün Gemikonağı’nda Federasyon Antrenman Salonu’nda yapıldı

Kickboks Federasyonu tarafından organize edilen 2018 Kickboks Ligi 2. Ayak Müsabakaları, önceki gün,Gemikonağı’nda Federasyon Antrenman Salonu’nda yapıldı.

Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde Kick Light olarak yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, kulüp/dernek başkanları ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi. Lig sonunda yıldız, genç ve büyükler kategorisinde ilk sırada yer alan takımlar ilan edilecek ve kupa ile ödüllendirilecek.

2018 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI VE PUAN DURUMU:

MİNİKLER KATEGORİSİNDE 1. Ayak 2.Ayak Puan Toplamı

1.Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 19 puan 0 puan 19 puan

2.Şimşek Savunma Sanatları Derneği 12 puan 0 puan 12 puan

YILDIZLAR KATEGORİSİNDE 1. Ayak 2.Ayak Puan Toplamı

1.Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 38 puan 7 puan 45 puan

2.Şimşek Savunma Sanatları Derneği 7 puan 5 puan 12 puan

3.Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği 0 puan 7 puan 7 puan

4.Erdem Akademi Spor Derneği 0 puan 7 puan 7 puan

5.Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 0 puan 5 puan 5 puan

GENÇLER KATEGORİSİNDE 1. Ayak 2.Ayak Puan Toplamı

1.Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 14 puan 26 puan 40 puan

2.Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği 12 puan 19 puan 31 puan

3.Cyprus Bull And Lion Derneği 0 puan 10 puan 10 puan

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE 1. Ayak 2.Ayak Puan Toplamı

1.Şimşek Savunma Sanatları Derneği 12 puan 12 puan 24 puan

2.Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği 14 puan 7 puan 21 puan

3.Cyprus Bull And Lion Derneği 0 puan 5 puan 5 puan