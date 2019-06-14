Kickboks Ligi 2. Ayak müsabakaları yapıldı

2019 Kickboks Ligi 2. Ayak müsabakaları, geçtiğimiz Pazar günü, Gemikonağı Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.
Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Genç ve Büyükler kategorisinde, Low Kick disiplinlerinde, Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde Kick Light disiplininde, yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, dernek başkanları ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.
2019 Kickboks Ligi 2. Ayak müsabakaları sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu aşağıda görüldüğü gibidir;
|
2019 Kickboks Ligi Takım Sıralaması ve Puan Durumu
|
MİNİKLER KATEGORİSİNDE
|
1. Ayak
|
2. Ayak
|
Genel
|
1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|
27 puan
|
yok
|
2. Tatlı Spor Kulübü Birliği
|
24 puan
|
yok
|
2. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği
|
24 puan
|
yok
|
3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği
|
15 puan
|
yok
|
3. Aziz Spor Derneği
|
15 puan
|
Yok
|
YILDIZLAR KATEGORİSİNDE
|
1. Ayak
|
2.Ayak
|
Genel
|
1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|
27 puan
|
12 puan
|
39 puan
|
2. Erdem Akademi Spor Derneği
|
24 puan
|
12 puan
|
36 puan
|
3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği
|
14 puan
|
12 puan
|
26 puan
|
GENÇLER KATEGORİSİNDE
|
1. Ayak
|
2 .Ayak
|
Genel
|
1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|
31 puan
|
22 puan
|
53 puan
|
2. Cyprus Bull and Lion Spor Derneği
|
17 puan
|
20 puan
|
37 puan
|
3. Aziz Spor Derneği
|
20 puan
|
7 puan
|
27 puan
|
BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE
|
1. Ayak
|
2.Ayak
|
Genel
|
1. Erdem Akademi Spor Derneği
|
26 puan
|
12 puan
|
38 puan
|
2. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği
|
25 puan
|
12 puan
|
37 puan
|
3.KKTC Muaythai Kickboks Spor Derneği
|
17 puan
|
10 puan
|
27 puan