Kickboks Ligi 2. Ayak müsabakaları yapıldı

2019 Kickboks Ligi 2. Ayak müsabakaları, geçtiğimiz Pazar günü, Gemikonağı Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Genç ve Büyükler kategorisinde, Low Kick disiplinlerinde, Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde Kick Light disiplininde, yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, dernek başkanları ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

2019 Kickboks Ligi 2. Ayak müsabakaları sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu aşağıda görüldüğü gibidir;