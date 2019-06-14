 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Koral Bozkurt güven tazeledi
Koral Bozkurt güven tazeledi
33 0
Hazard'dan Real Madrid'e 5 yıllık imza
Hazard'dan Real Madrid'e 5 yıllık imza
7 0
 
35 0
Durak mı yoksa çöplük mü anlamak zor
Durak mı yoksa çöplük mü anlamak zor
18 0
Onkoloji Servisi’nde karne sevinci
Onkoloji Servisi’nde karne sevinci
13 0
Düzova liderlik aşkına kazandı
Düzova liderlik aşkına kazandı
590 0
Doğadaki canlıları unutmayalım
Doğadaki canlıları unutmayalım
20 0
banner82

Kickboks Ligi 2. Ayak müsabakaları yapıldı

banner27

banner315
Kickboks Ligi 2. Ayak müsabakaları yapıldı
banner267

2019 Kickboks Ligi 2. Ayak müsabakaları, geçtiğimiz Pazar günü, Gemikonağı Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Genç ve Büyükler kategorisinde, Low Kick disiplinlerinde, Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde Kick Light disiplininde, yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, dernek başkanları ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

2019 Kickboks Ligi 2. Ayak müsabakaları sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu aşağıda görüldüğü gibidir;

2019 Kickboks Ligi Takım Sıralaması ve Puan Durumu

MİNİKLER KATEGORİSİNDE 

1.  Ayak

2.  Ayak

Genel

1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

27  puan

yok

2. Tatlı Spor Kulübü Birliği

24  puan

yok

2. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği

24  puan

yok

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği

15  puan

yok

3. Aziz Spor Derneği

15  puan

Yok

YILDIZLAR KATEGORİSİNDE

1.  Ayak

2.Ayak

Genel

1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

27  puan

12 puan

39 puan

2. Erdem Akademi Spor Derneği

24  puan

12 puan

36 puan

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği

14  puan

12 puan

26 puan

GENÇLER KATEGORİSİNDE

1.  Ayak

2 .Ayak

Genel

1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

31  puan

22 puan

53 puan

2. Cyprus Bull and Lion Spor Derneği

17  puan

20 puan

37 puan

3. Aziz Spor Derneği

20  puan

7 puan

27 puan

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE

1.  Ayak

2.Ayak

Genel

1. Erdem Akademi Spor Derneği

26  puan

12 puan

38 puan

2. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği

25  puan

12 puan

37 puan

3.KKTC Muaythai Kickboks  Spor  Derneği

17  puan

10 puan

27 puan
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.