Kickboks hakem semineri tamamlandı

Kickboks Hakem (Low Kick, Full Contact) Gelişim Semineri, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldı

Kickboks Hakem (Low Kick, Full Contact) Gelişim Semineri, 08 Haziran 2019 tarihinde, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul üyesi Ali Kale ve KKTC Kickboks Federasyonu Hakem Komitesi başkanı Vedat Yayar, tarafından verildi.

Semineri başarı ile tamamlayan hakemlere katılım belgeleri Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi Ali Kale ve KKTC Kickboks Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Vedat Yayar tarafından verildi. Semineri başarı ile tamamlayan hakemlerin isim listesi aşağıdaki gibidir;