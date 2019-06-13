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Kickboks hakem semineri tamamlandı

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Kickboks Hakem (Low Kick, Full Contact) Gelişim Semineri, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldı

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Kickboks hakem semineri tamamlandı
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Kickboks Hakem (Low Kick, Full Contact) Gelişim Semineri, 08 Haziran 2019 tarihinde, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul üyesi Ali Kale ve KKTC Kickboks Federasyonu Hakem Komitesi başkanı Vedat Yayar, tarafından verildi.

Semineri başarı ile tamamlayan hakemlere katılım belgeleri Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi Ali Kale ve KKTC Kickboks Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Vedat Yayar tarafından verildi. Semineri başarı ile tamamlayan hakemlerin isim listesi aşağıdaki gibidir;

SIRA NO

ADI

SOYADI

DERCESİ

01

Vedat

YAYAR

Seminer

02

Meryem 

YAYAR

Seminer

03

Celil        

AKARPINAR

Seminer

04

Hüseyin 

KÖSEOĞLU

Seminer

05

Ramazan

ŞEKER

Seminer

06

Mustafa

KARADEMİR

Seminer

07

Ahmet

ŞAFAK

Seminer

08

Murat 

KAYA

Seminer

09

İbrahim   

ÖZGÜL

Seminer

10

Nazan      

BERRAK

Seminer

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