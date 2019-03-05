Kickboks Federasyonu, derneklerle iç içe

Kickboks Federasyonu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, derneklere gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında ilk ziyaretini Güzelyurt Savunma Sanatları Derneğine yaptı.

Başkanı Niyazi Demirel ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği başkanı Fırat Arkın ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundular. Ziyarette dernek sporcularının antrenmanları izlendi. Yapılan toplantıda federasyonun derneklerden talepleri, derneğin sorunları ve talepleri görüşüldü.

Federasyon başkanı Niyazi Demirel ziyarette yaptığı konuşmada federasyon ile üye derneklerin birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını belirtirken, dernek başkanları ve antrenörlerin etkin katılımı ile sorunları masaya yatırarak, çözümlerine de birlikte karar verdiklerini söyledi. Federasyonun ve derneklerin bir bütün olduğunu söyleyen Demirel, birlikte çalışarak federasyon altındaki spor dallarını daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Fırat Arkın ise federasyon başkanını ve yönetim kurulunu aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, faaliyet gösterdikleri spor dallarının daha ileriye taşınması için dernek olarak üstlerine düşeni yapacaklarını söyledi.