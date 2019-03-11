Kickboks Federasyonu, dernekleri ziyaret ediyor

Kickboks Federasyonu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Mağusa İhtisas Spor Derneğine ziyaret gerçekleştirdi

Kickboks Federasyonu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, derneklere ziyaretler kapsamında ikinci ziyaretini Gazimağusa İhtisas Spor Derneği’ne yaptı.

Ziyarete federasyon başkanı Niyazi Demirel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ziyarette Mağusa İhtisas Spor Derneği Başkanı Vedat Yayar ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Ziyarette dernek sporcularının antrenmanları izlenirken, daha sonra yapılan toplantıda federasyonun derneklerden talepleri, derneğin sorunları ve talepleri görüşüldü. Federasyon başkanı yaptığı konuşmada federasyon ile üye derneklerin olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak federasyon altındaki spor dallarını daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Dernek başkanı Vedat Yayar ise federasyon başkanını ve yönetim kurulunu aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.