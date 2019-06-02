Kickboks camiası yemekte buluştu

Kickboks Federasyonu Yönetim Kurulu ve Federasyona bağlı derneklerin başkanları/temsilcileri Ramazan Bayramı öncesi iftar yemeğinde bir araya geldi

Kickboks Federasyonu Yönetim Kurulu ve Federasyona bağlı derneklerin başkanları/temsilcileri Ramazan Bayramı öncesi Lefkoşa’da Federasyon tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar yemeğinde, bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra federasyonun daha ileriye götürülmesi için yapılması gerekenler konuşuldu.

İftar yemeğine katılan dernek başkanları/temsilcilerinin görüşlerini ve taleplerini dile getirirken, federasyon başkanı Niyazi Demirel yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ve Federasyonu hep beraber daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.