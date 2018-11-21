Kıbrıs futbolu bir efsanesini kaybetti

Kıbrıs Futbol Federasyonu döneminde gol kralı olan ilk ve tek Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rumlar’ın omuzlarda taşıdığı Kıbrıslı Türk, AEL Limasol ve Doğan Türk Birliği efsanesi Sevim Ebeoğlu, hayatını kaybetti

Sevim Ebeoğlu kimdir?

“Türk ve Rum takımlarının birlikte olduğu Kıbrıs Futbol Federasyonu (1934 – 1955) döneminde gol kralı olan ilk ve tek Kıbrıslı Türk Sevim Ebeoğlu, Kıbrıs futboluna damgasını vuranlar arasında önemli yer tutuyor. AEL’de iki kez, Doğan Türk Birliği’nde de iki kez gol krallığı yaşayan Sevim Ebeoğlu, Rum futbol takımı AEL’in kazandığı 5 şampiyonluğun 3’üne imza attı. Kıbrıs’ta 1955 öncesinde 1. Küme’de oynayan tek Türk kulübü (Önce Lefkoşa Türk Spor Kulübü, sonra Çetinkaya Türk Spor Birliği) Lefkoşa’daydı. Lefkoşa dışındaki yerlerde yaşayan Türk klas futbolcular, 1. Küme’deki Rum takımlarının ilgi alanıydı. Uzun yıllar Doğan Türk Birliği forması ile ter döken Limasol’un klas futbolcularından Sevim Ebeoğlu da 1. Küme’de oynayabilmek amacıyla AEL’e geçti ve klasını burada kanıtladı. AEL’deyken 1950’de Panathinaikos (Yunanistan) ve Hava Gücü’ne, 1953’de İsrail’e karşı oynayan Sevim Ebeoğlu zaman zaman Türk takımları tarafından takviye alındı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı Sevim Ebeoğlu, sarı lacivertlere aşkı nedeni ile AEL’in mavi beyaz renklerinin 1955-56 sezonundan itibaren sarı lacivert renklere çevrilmesine katkı koydu. Sevim Ebeoğlu, Lefke’ye de menekşe beyaz renklerini veren kişiydi.