Keser ve heyeti, Maraş’ı ziyaret etti

Avcılık Federasyonu başkanı Erhan Keser ve yürütme kurulu üyeleri yeniden faaliyete geçen Maraş Avcılık ve Atıcılık Birliğini ziyaret etti.

Korona virus salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin durdurulması kararından önce gerçekleştirilen ziyarette örgütlenmenin önemine vurgu yapan Keser, uzun bir süredir faal olmayan Maraş Avcılık ve Atıcılık Birliğinin bu işe gönül vermiş kişiler tarafından tekrardan faaliyete geçirilmesinden dolayı Birlik yetkililerine teşekkür etti.

Başkan Keser ziyarette, Maraş yönetim kurulu üyelerinin sorularını da yanıtlarken, başta Başkan Cem Yababa olmak üzere bu işe gönlünü koyan tüm üyelere başarılar diledi.