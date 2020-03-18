banner411
banner69
Futbolun İmam’ı
Futbolun İmam’ı
289 0
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
199 0
 
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
61 0
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
30 0
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
53 0
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
92 0
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
60 0
banner374

Keser ve heyeti, Maraş’ı ziyaret etti

banner27

Keser ve heyeti, Maraş’ı ziyaret etti

Avcılık Federasyonu başkanı Erhan Keser ve yürütme kurulu üyeleri yeniden faaliyete geçen Maraş Avcılık ve Atıcılık Birliğini ziyaret etti.
Korona virus salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin durdurulması kararından önce gerçekleştirilen ziyarette örgütlenmenin önemine vurgu yapan Keser, uzun bir süredir faal olmayan Maraş Avcılık ve Atıcılık Birliğinin bu işe gönül vermiş kişiler tarafından tekrardan faaliyete geçirilmesinden dolayı Birlik yetkililerine teşekkür etti.
Başkan Keser ziyarette, Maraş yönetim kurulu üyelerinin sorularını da yanıtlarken, başta Başkan Cem Yababa olmak üzere bu işe gönlünü koyan tüm üyelere başarılar diledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.