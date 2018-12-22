Keser güven tazeledi

Avcılık Federasyonu olağan genel kurulu gerçekleştirilirken, başkanlığa tek aday olan mevcut başkan Erhan Keser, 61 üyenin, 60’ının oyunu alarak güven tazeleyip, başkanlığa yeniden seçildi

Avcılık Federasyonu tüzüğü gereği Aralık ayı içinde yapılması gereken olağan genel kurulu dün akşam Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Tüzük gereği iki yılda bir federasyon yetkili organlarının seçilmesi gereken genel kurulda, mevcut başkan Erhan Keser haricinde aday çıkmazken, Erhan Keser ve yürütme kurulu, üyelerden onay alarak, güven tazeledi.

Divanın oluşumundan önce Avcılık Federasyonu tarafından teşekkür plaketleri de verildi. Geçen 2. İnce Av Sezonu’nda vurulması yasak ova tavşanı vuran bir kişinin yakalanmasında avını bırakıp özverili uğraş veren Tayyar Ali Özadem ve İbrahim Gül’e, Avcılık Federasyonu eski başkanları Nilhan Tayfunlu ve Harper Orhon tarafından plaketleri takdim edildi.

Değirmenlik Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Hakan Hancıoğlu’na da dijital av haritasının hayat bulmasında gösterdiği karşılıksız ve özverili çalışmasından ötürü Avcılık Federasyonu eski Başkanı Mehmet Paralik tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Mağusa Avcılık ve Atıcılık Birliği’ne de, Avcılık Federasyonu tarafından 2018 yılı içerisinde düzenlenen hem Zıpkın ile Balık Avı Müsabakaları ve hem de Olta ile Balık Avı Müsabakaları’nda Sezon Şampiyonu olması dolayısı ile iki plaket birden verildi. Birlik Başkanı Hasan Curcioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Yılsay Özbayrak’a plaketlerini, Avcılık Federasyonu eski Başkanı Aysın Karaderi takdim etti. 2018 yılında zararlılarla mücadele kapsamında en çok karga avlayan Yeni Erenköy Avcılık ve Atıcılık Birliği’ne de plaket verildi. Kulüp Başkanı Mehmet Metni’ye plaketini Merkezi Av Komisyonu üyesi ve Vadili Avcılık ve Atıcılık Kulübü başkanı Ziya Tüzel takdim etti. Dikmen Genç Avcılık ve Atıcılık Birliği’ne de 2018 yılı Sporting Müsabakaları’nda sezon şampiyonu olması dolayısı ile plaket takdim edildi. Birlik başkanı Bilal Güleryüz’e plaketini Avcılık Federasyonu Genel Sekreteri Osman Cook takdim etti. Kaçak avla mücadelede verdiği katkılardan dolayı Emekli Polis Müdür Muavini Hüseyin Demirel’e de teşekkür plaketi verildi. Plaketlerin takdimi sonrasında Divan oluşturuldu.

Divan başkanlığına Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği başkanı Sait Faraç seçilirken, Minareliköy Avcılık ve Atıcılık Kulübü başkanı Aşkın Meşeli ile Cihangir Avcılık ve Atıcılık Kulübü başkanı Necati Özcihangirli de Divan Sekreterleri olarak seçildi. Sonrasında Avcılık Federasyonu 2018 Faaliyet Raporu, Federasyon Genel Sekreteri Osman Cook tarafından okunup aklandı. Ardından da Avcılık Federasyonu 2018 Mali Raporu okunup oybirliği ile aklandı.

KKTC Avcılık Federasyonu olağan genel kurulu için tek bir aday olmasına karşın, tüzük gereği toplantıya katılan kulüp temsilcileri oy kullandı. 61 temsilcinin katıldığı seçimde, 60 kişi evet oyu kullanırken, 1 kişi ise hayır oyu kullandı.

KKTC Avcılık Federasyonu Başkan ve Yürütme Kurulu şu isimlerden oluşuyor;

Başkan Erhan Keser

Genel Sekreter Osman Cook

Genel Sayman Ramadan Yarkan

Eğitim As Başkanı Salih Mert Çakırlı

Üretim As Başkanı Eren Ersinler

Müsabakalar As Başkanı Çağıl Çırakoğlu

Hukuk ve Sosyal İşler Sorumlusu Av. Rayan Kashman

Basın Yayın, Propaganda Sorumlusu Aktay Elektrikçi

Koruma As Başkanı Burhan Açar

Faal Üye Mustafa Margilili

Faal Üye Hasan Kütüküt

Denetleme Kurulu

Sıtkı Akmergis

Hüseyin Özuçar

Ahmet Kaptan

Ceza Kurulu

Osman Mani

Erdem Alp

Okan Helvacı