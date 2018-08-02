banner107
Haskasap, Riga’da yan verecek
Haskasap, Riga’da yan verecek
6 0
"Damacanadaki güvenlik bandına önemle dikkat edin"
61 0
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
11 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
39 0
Dumlupınar resmen sahada
Dumlupınar resmen sahada
197 0
17 0
15 0
18 0
banner82
banner147

Kervansaray Plajı’nda özel maç

banner27

Girne Belediyesi ile Uluslararası Down Sendromu Federasyonu iş birliğinde Türkiye’nin ünlü futbolcuları ile down sendromlu çocuklar Kervansaray Plajı’nda maç yapacak

Kervansaray Plajı’nda özel maç
banner137

Girne Belediyesi ile Uluslararası Down Sendromu Federasyonu iş birliğinde Plaj Futbol Festivali düzenleniyor.
Kervansaray Halk Plajı’nda 6 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00’de “Farkındayız Yanınızdayız” sloganıyla yapılacak etkinlikte, Türkiye’nin ünlü futbolcuları ile Down Sendromlu çocuklar maç yapacak. 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şöhretler Karması adıyla sahaya çıkacak ünlü futbolcular arasında Ergün Penbe, Hakan Ünsal, Emre Aşık, Ahmet Dursun, Serhat Akın, İbrahim Yattara, Kadir Çağlar, Murat Erdoğan ve Faruk Atalay yer alıyor.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.