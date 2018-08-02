Kervansaray Plajı’nda özel maç

Girne Belediyesi ile Uluslararası Down Sendromu Federasyonu iş birliğinde Türkiye’nin ünlü futbolcuları ile down sendromlu çocuklar Kervansaray Plajı’nda maç yapacak

Girne Belediyesi ile Uluslararası Down Sendromu Federasyonu iş birliğinde Plaj Futbol Festivali düzenleniyor.

Kervansaray Halk Plajı’nda 6 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00’de “Farkındayız Yanınızdayız” sloganıyla yapılacak etkinlikte, Türkiye’nin ünlü futbolcuları ile Down Sendromlu çocuklar maç yapacak. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şöhretler Karması adıyla sahaya çıkacak ünlü futbolcular arasında Ergün Penbe, Hakan Ünsal, Emre Aşık, Ahmet Dursun, Serhat Akın, İbrahim Yattara, Kadir Çağlar, Murat Erdoğan ve Faruk Atalay yer alıyor.

