Kempocular, Bozatlı’yı anacaklar

Kempo Savunma Sporları Derneği faaliyet programı çerçevesinde mücahit komutan merhum Cahit Bozatlı anısına 1.Kempo Anı Şampiyonası gerçekleştirilecek.
21 Aralık Cumartesi günü saat 10:00-15:00 saatleri arasında İskele Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan Cahit Bozatlı 1.Kempo Anı Şampiyonasına,Türkiye Kempo Federasyon Başkanı Halis Avşar, onur konuğu olarak katılacak. Organizasyona, Başbakan, bakanlar,milletvekilleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğluve merhum Cahit Bozatlı’nınailesi katılacak.