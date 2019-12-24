Kempocular, Bozatlı anısına yarıştılar

1. Cahit Bozatlı Kempo Anı Şampiyonasında, Mağusa İhtisas Spor Derneği birinci, Erdem Akademi Spor Derneği ikinci oldu

KKTC Kempo Savunma Sporları faaliyet programı çerçevesinde mücahit komutan merhum Cahit Bozatlı anısına 1. Kempo Anı Şampiyonası yapıldı.

İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonunda gerçekleştirilen Cahit Bozatlı 1. Kempo Anı Şampiyonasına sekiz kulübün sporcuları arasında Kıbrıs Kempo Savunma Sporları yarışmaları yapıldı. Türkiye Kempo Federasyon Başkanı Halis Avşar’ın onur konuğu olarak katıldığı organizasyona, Başbakan Ersin Tatar, Mili Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm Bakanı Ünal Üstel, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, merhum Cahit Bozatlı’nın Ailesi ve sporseverler katıldı.

Cahit Bozatlı anısına düzenlenen sekiz kulübün sporcularının katıldığı 1.Kempo Anı Şampiyonasında Mağusa İhtisas Spor Derneği birinci olurken, Erdem Akademi Spor Derneği ikinci, Ottoman Fight Club üçüncü oldu.