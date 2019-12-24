banner255
banner69
KTSYD üyeleri, yılbaşı balosunda eğlendi
KTSYD üyeleri, yılbaşı balosunda eğlendi
13 0
Ortaköy’e yeni hastane mi?
Ortaköy’e yeni hastane mi?
162 0
 
Transferin gündemi John Ebuka
Transferin gündemi John Ebuka
567 0
Kış hastalıklarına karşı koruyucu olan bitki çayları
Kış hastalıklarına karşı koruyucu olan bitki çayları
53 0
Yılın son derbisi Fenerbahçe’nin
Yılın son derbisi Fenerbahçe’nin
27 0
Garga kafesten liderliğe uçtu
Garga kafesten liderliğe uçtu
89 0
Penaltı canavarı eldivenleri astı
Penaltı canavarı eldivenleri astı
855 0
banner355

Kempocular, Bozatlı anısına yarıştılar

banner27

1. Cahit Bozatlı Kempo Anı Şampiyonasında, Mağusa İhtisas Spor Derneği birinci, Erdem Akademi Spor Derneği ikinci oldu

Kempocular, Bozatlı anısına yarıştılar

KKTC Kempo Savunma Sporları faaliyet programı çerçevesinde mücahit komutan merhum Cahit Bozatlı anısına 1. Kempo Anı Şampiyonası yapıldı.

İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonunda gerçekleştirilen Cahit Bozatlı 1. Kempo Anı Şampiyonasına sekiz kulübün sporcuları arasında Kıbrıs Kempo Savunma Sporları yarışmaları yapıldı. Türkiye Kempo Federasyon Başkanı Halis Avşar’ın onur konuğu olarak katıldığı organizasyona, Başbakan Ersin Tatar, Mili Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm Bakanı Ünal Üstel, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, merhum Cahit Bozatlı’nın Ailesi ve sporseverler katıldı.       

Cahit Bozatlı anısına düzenlenen sekiz kulübün sporcularının katıldığı 1.Kempo Anı Şampiyonasında Mağusa İhtisas Spor Derneği birinci olurken, Erdem Akademi Spor Derneği ikinci, Ottoman Fight Club üçüncü oldu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.