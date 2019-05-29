Kempo semineri ve sınavları tamamlandı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu hakem, antrenör, sporcu gelişim semineri ve terfi sınavları tamamlandı

TC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve KKTC hakem, antrenör, sporcu gelişim semineri ve terfi sınavları 24/26 Mayıs tarihlerinde Erdem Akademi Spor Derneğinde gerçekleştirildi.

Söz konusu faaliyete eğitimciler Azerbaycan Kempo Federasyon Başkanı Rauf İbrahimov ve Yardımcısı Mirze Menmedov, Kempo İstanbul Merkez Hakem Kurulu başkanı Muharrem Keküç ve federasyon başkanı Halis Avşar katıldılar.

KKTC Kempo ülke temsilcisi Mehmet İngenç gerçekleştirilen etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada KKTC spor kulüpleri ve antrenörleri, Kempo branşında en iyi seviyeye çıkarıp Dünya ve Avrupa arenalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek duruma gelmeleri için çalışacağını söyledi.

Sporcu Kursu Sonuçları :

Sarı Kuşak : Defin YÖREL - Özer OCAKOĞLU

Yeşil Kuşak : Hatice Melis Şentürk - Yusuf Dağdelen - Zehra Çetindağ - Ayhan Çetindağ - Oktay Karagöz

Mavi Kuşak : Enes Erdem - Emere Filiz - Leyla Kahraman – Osman Yarkın – Orhan Bekir Belli, Alim Öztürk – Atajan Tarayew

Turuncu Kuşak : Sude Bal - Tarık Yayar - Şahruz Kızılyürek - Burak Şimşek –Ferdi Demirbilek

Kahverengi Kuşak : Ali Erdem - Seyfettin Cihangiroğlu – İlayda Erdem – Bahar Erdem

2. DAN : Ekim Özgüvenli - Erdem Akkaya

Hakem Kurs Sonuçları :

Ulusal : Vedat Yayar - Derya Kaplan - Mehmet Erdem

Bölge Hakem : Hatice Erdem - Meryem Yayar – Mustafa Karademir

Aday Hakem : Ali Erdem- Vatva Erdem – Ekim Özgüvenli – Feyzi Kurumanastırlı

Antrenör Kurs Sonuçları : 1. Kademe

Tarkan Kazım – Murat Çakan – Doruk Irgat – Derya Kaplan – Yiğit Paşa – Meysan Hajpour- Nazime Paşa-( Ahmet Emre Şeker) –Hakan Rüstem – Noyan Erdenizci – Funda Meryem

AnrönerKurs Sonuçu .: 2. Kademe :

Zeki Basri – Ekrem Bulut – Cuma Öztürk – Feyzi Kurumanastırlı

Antröner Kursu Sonuçları : 3. Kademe, Mehmet Erdem