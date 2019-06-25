Kempo Milli Takımı, İstanbul'da yarışacak

KKTC Kempo Milli Takımı, Türkiye Kempo Federasyonunun daveti üzerine İstanbul'a gidecek.

KKTC Kempo Milli Takım Karması, Türkiye Kempo Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan Ramazan Çeliktürk Anı Şampiyonasına katılacak. 27/28/29/30 Haziran tarihleri arasında Osman Solakoğlu Spor Salonunda yapılacak olan Ramazan Çeliktürk Anı Şampiyonasına katılacak milli takım karması Altı (6) kişilik kafileden oluşuyor. Kafile 30 Haziran gecesi yurda dönecek.

Minikler, Yıldızlar ve Genç kategorilerinde yarışacak olan sporcularımız ve kafilemiz şu isimlerden oluşuyor:

1: Mehmet İNGENÇ İdareci

2: Cuma ÖZTÜRK Antröner

3 : Vedat YAYAR Hakem

4 : Feyzi KURUMANASTIRLI, Sprocu

5 : Tarık YAYAR Sporcu

6 : Seyfettin CİHANGİROĞLU Sporcu