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Kempo Milli Takımı, İstanbul'da yarışacak

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Kempo Milli Takımı, İstanbul'da yarışacak
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KKTC Kempo Milli Takımı, Türkiye Kempo Federasyonunun daveti üzerine İstanbul'a gidecek.

KKTC Kempo Milli Takım Karması, Türkiye Kempo Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan Ramazan Çeliktürk Anı Şampiyonasına katılacak. 27/28/29/30 Haziran tarihleri arasında Osman Solakoğlu Spor Salonunda yapılacak olan Ramazan Çeliktürk Anı Şampiyonasına katılacak milli takım karması Altı (6) kişilik kafileden oluşuyor. Kafile  30 Haziran gecesi yurda dönecek.

Minikler, Yıldızlar ve Genç kategorilerinde yarışacak olan sporcularımız ve kafilemiz şu isimlerden oluşuyor:

1:    Mehmet     İNGENÇ   İdareci

2:    Cuma        ÖZTÜRK   Antröner

3 :   Vedat       YAYAR      Hakem

4 :   Feyzi        KURUMANASTIRLI, Sprocu   

5 : Tarık         YAYAR       Sporcu

6 : Seyfettin   CİHANGİROĞLU   Sporcu

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