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Kempo Federasyonu hareketli

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Amerika’daki Kempo Federasyonuna üye olan KKTC Kempo Federasyonu, 30 Ağustos kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kulüpler arası Kempo Savunma Sporları yarışması düzenleyecek, Portekiz’de yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılacak

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Kempo Federasyonu hareketli
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Merkezi Amerika’da bulunan Kempo Federasyonu, 70 ülkeden oluşan üyeliğe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kempo Federasyonu resmen kabul ederek üyeliğini onayladı. Kempo Federasyonu ülke temsilcisi Mehmet İngenç, üye olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek Kempo Federasyonu faaliyetleri ve üyelikle ilgili bilgiler aktararak plaket takdiminde bulundu.   

Kempo Federasyonu ülke temsilcisi Mehmet İngenç, 30 Ağustos kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kulüpler arası Kempo Savunma Sporları yarışması bayram şenliğinin, 31 Ağustos Cumartesi günü Mağusa City Mall AVM’de yapılacağını açıkladı. Kulüpler arası Kempo Savunma Sporları yarışması saat 17:00 de başlayacak ve giriş ücretsiz olacak.

Kempo Federasyonu, 23-28 Ekim tarihleri arasında Portekiz’de yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına Kempo Savunma Sporları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli takım karmasının katılacağını açıklayan Mehmet İngenç, yetkililerden şampiyona öncesinde destek istedi. 

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