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Kempo'da, Kıbrıs Şampiyonası yapıldı

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Kempo'da, Kıbrıs Şampiyonası yapıldı
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KKTC Kempo Savunma Sporları faaliyet programında yer alan 30 Ağustos kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Şampiyonası, Citymall AVM etkinlik alanında yapıldı.

İlk kez ülkemizde yapılan şampiyona başkan Mehmet İngeç’in açılış konuşması ile başladı. Şampiyonaya Türkiye’den 10 sporcu, 3 idareci, Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Halis Avşar, başkan yardımcısı Tarkan Özçiçek, asbaşkan Onur İşgüven, Muaz Tüğcu katıldı.

Kempo Savunma Sporları Kıbrıs Şampiyonası müsabakalarında birinci olan Mağusa İhtisas Spor Derneğine şampiyonluk Kupası ve 10 set Kempo elbisesi, ikinci olan Erdem Akademi Spor Derneği’ne 2.lik kupası ve 5 Kempo elbisesi, üçüncü olan Avşar Spor Kulübü’ne 3.lük kupası ve tüm  katılımcı sporculara katılım belgesi yetkililer tarafından verildi.

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