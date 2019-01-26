Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçında kazanan TBMM Futbol Takımı oldu

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı Mağusa Canbulat Stadyumu’nda dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Eski hakemlerden Alper Aligüllü’nün yönettiği karşılaşmada, Cumhuriyet Meclisi Takımı’nda, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanı sıra; Milletvekilleri Ersan Saner, Erhan Arıklı, Dursun Oğuz, Hasan Büyükoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu, Sunat Atun, Mesut Genç bazı eski milletvekilleri ve bürokratlar yer aldılar.

Karşılaşmayı TBMM Futbol Takımı 2-1 kazanırken, karşılaşma sonunda kupa töreni yapıldı ve madalyalar verildi.

Uluçay: Kazanan dostluk oldu

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, konuk takım milletvekillerine teşekkür ederek, güzel bir dostluk ortamında tarihi bir stadta karşı karşıya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kazananın dostluk olduğunu ifade eden Uluçay, TBMM ile ilişkileri her alanda geliştirmek arzusunda olduklarını ifade etti.

Poyraz: Rövanş için Ankara’ya bekliyoruz

Kupa töreninde konuşan TBMM Takımı’ndan 22, 23 ve 24. Dönem Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz da, dostane bir maçta bir araya geldiklerini ifade etti ve Meclis Başkanı Uluçay ve Cumhuriyet Meclisi’ne teşekkür etti.

Poyraz, en kısa sürede rövanş karşılaşması için Cumhuriyet Meclisi takımını Ankara’ya beklediklerini söyledi.