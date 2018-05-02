Kazakistan’da uçacaklar

Hava Sporları Federasyonu, yamaç paraşüt milli takım sporcuları Kazakistan – Tekeli’de 04-06 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Paragliding Accuracy World Cup 2018” Yamaç Paraşüt Hedef Dünya Kupası 2. ayağına katılacak.

Cemal Direkci, Umut Akçıl, Görkem Bulunç ve Murat Mendeli’den oluşan yamaç paraşüt milli takım sporcuları yarışmada ülkemizi temsil edecek. Ayrıca geçtiğimiz Şubat ayında “Paragliding Accuracy World Cup 2018” Yamaç Paraşüt Hedef Dünya Kupası’nın 1. ayağı ülkemizde gerçekleşmişti. Yarışmaya Tatlısu bölgesi ev sahipliği yapmıştı.