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Kaysu anısına kırdılar

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Kaysu anısına kırdılar
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Merhum İzzet Mustafa Kaysu Taekwondo Karate Budo  Müsabakaları Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Anısına müsabaka düzenlenen federasyonumuzun kurucularından İzzet Mustafa Kaysu  Yarışmasının ödüllerini federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verdi. Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz ve federasyon, bölge ile namzet hakemleri yönettiler.

BAYANLAR KIRIŞ EL KIRISI  SUDO/ÇİRİGİ MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1. Asiye Öksüz                  2.Özgün Yıldırım                              3.İrem Şibli

2.Kategori:         1. Gizem Kaya                   2.Yeşim Güzel                                  3.Nehir Seringöz

3.Kategori:         1. Elena Pakhomova      2.Betül Peyravi                                3.Dilek Colayır

4.Kategori:         1.Saadet Koç                     2.Nevin Özmanevra                       3.Gülizar Koç

5.Kategori:         1.Ela Kılıç                             2.Özlem Tomak                                               3.Gülcan Abdullah

ERKEKLER KIRIŞ KIRIŞ EL KIRISI  SUDO/ÇİRİGİ MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Nikita Gordeev             2.Semih Türkmen                           3.Denktaş Karamahmutoğlu

2.Kategori:         1.Batur Özler                     2.Amin Osman                                 3.Arda Aslan Öztürk      

3.Kategori:         1.Samuel Mawuye         2.Kerim Karpuz                                3.Zeynel Yıldırım

4.Kategori:         1.Sezer Er                           2.Kemal Köstü                                  3.Pusat Yıldız    

5.Kategori:         1.Dmitry Gordeev           2.Mahmut Colayır                           3.Taner Kara

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