Kavaz güvenoyu arayacak

Güreş Federasyonu olağan genel kurulu yarın yapılıyor. Başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurula, Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz tek aday olarak girecek.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak olağan genel kurulda, faaliyet ve mali raporların onayından sonra, gündem gereği başkanlık seçimi için Hüseyin Kavaz tek aday olarak üyelerin onayını alacak.

KAVAZ: “EKİP OLARAK ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM”

Tüzük gereği 48 saat önce tek başvuruyu yapan Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, yaptığı açıklamada üye kulüplerin güveninden dolayı mutlu olduğu, ekip olarak güreş için var güçleriyle çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.