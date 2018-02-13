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Kaşif'in yeni adresi Tatlısu

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Kaşif'in yeni adresi Tatlısu
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İsa TABAK

BTM Birinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tatlısu, sezona iddialı girmesine rağmen ilk 5 haftada sadece 1 galibiyet alarak 4 puan toplayabildi.

Yaşanan olumsuzluk sonrasında ise teknik direktör Cemal Kır ve yardımcısı Mustafa Güldoğuş görevlerinden ayrıldılar. Tatlısu'nun yeni antrenörü ise Seran Kaşif oldu. Ozanköy'den ayrılan Seran Kaşif yeni takımı ile ilk maçına Denizli karşısında çıkacak.

Bu arada Tatlısu'nun sezon başında kadrosuna kattığı Ediz Çukurovalı'nın sakatlığı geçerken, futbolcu takım kadrosunda yer almaya başladı.

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