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Kartingde erteleme yarışı yapılıyor

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2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting şampiyonası’nda sezonun ertelenen dördüncü yarışı yarın Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

Kartingde erteleme yarışı yapılıyor
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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışı yarın yapılıyor.

9 Eylül tarihinde yapılması planlanan ve yağmur sebebiyle yarıda kalan yarış, yarın kaldığı yerden devam edecek. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarışın başlama saati 15.00 olarak belirlendi. 5 yarıştan oluşan şampiyonanın dördüncü ayağı için alınan kayıtların geçerli olduğu ve yeni kayıtların da açık olduğu belirtildi. Yarışmacılar yaklaşık 1,4 kilometre uzunluğunda büyük pist şeklinde mücadelelerine kaldıkları yerden devam edecekler. Saat 15.00’de serbest antrenmanlarla başlayacak olan organizasyonun takribi saat 18.30’da yapılacak ödül töreniyle tamamlanması planlanıyor.

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