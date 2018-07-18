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Karting heyecanı başlıyor

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Karting heyecanı başlıyor
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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yapacağı 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü başlıyor.

Kale Boya sponsorluğunda Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarışın saat 15.00’te başlayıp, saat 20.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.

19 Temmuz Perşembe akşamı saat 19.00’da Cemsa Sporting Center’de sporcu toplantısı yapılarak yarışın detayları açıklanacak.

Konu ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından yapılan açıklama şu şekilde; “21 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00’te Cemsa Karting tesislerinde yapılacak olan 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası 1. ayak yarışları ön hazırlığı olarak bir sporcu tanıtım toplantısı düzenlenecektir. Toplantı 19 Temmuz Perşembe saat 19.00’da yine Cemsa’da yapılacaktır. Tüm sporcularımızın katılımı önemle rica olunur.”

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