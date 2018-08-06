Kartal’ın hedefi yine şampiyonluk

Niyazi ERGÜLEN

Son iki sezonun K-PET Süper Lig şampiyonu Yenicami’nin teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Yenicami olarak hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunu açıkladı.

Sezonu üç hafta önce açtıklarını söyleyen Sedat Devecioğlu, ilk kamp dönemlerini tamamladıklarını belirtirken, Ünal’ın sakatlığı haricinde sorun yaşamadıklarına vurgu yaptı.

Sakatlıksız, centilmenliğin ön planda olduğu bir sezon olmasını dileyen Sedat Devecioğlu

27 Ağustos’ta İzmit Kartepe Grant Otel’de 5 günlük kamp yaparak sezona hazırlıklarını sürdüreceklerini söyledi