2019 KKTC Karakuşak ve Dan sınavı sonuçları açıklandı. Yılda bir defa yapılan ve ustalığa terfi olarak kabul edilen Karakuşak ve Dan sınavı, 3 gün boyunca Girne Avrasya Taekwondo salonunda yapıldı. Kuşak imtihanına Lefkoşa, Mağusa ve Girne’den sporcular katıldılar.
Kuşak imtihanı sonunda yapılan sınavları geçerek kazananlara ve dereceye gireceklere diploma ve ödülleri 16 Mart Cumartesi günü yapılacak olan federasyonun 42. yıl gala yemeğinde yapılacak törenle verilecek.
Temel Teknikler, Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler ve El, Ayak kırışlarından oluşan Kuşak İmtihanını Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığında Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu, Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Pınar Akarpınar ile imtihan komisyonu üyeleri, milli takım antrenörleri ve teknik komite üyeleri birlikte yaptılar.
Sınavda başarılı olup bir üst düzeye terfi eden sporcular
ORHAN USTA 3.DAN
HÜSEYİN ERÇELİK 2.DAN
SÜLEYMAN BOZKURT 2.DAN
ANA TÜYSÜZ 2.DAN
ARDA ASLAN ÖZTÜRK 1.DAN
KORHAN ÇAĞIN 1.DAN
ELA KILIÇ 1.DAN
KAYRA BİLGE 1.DAN
AYÇA KARİP 1.DAN
KERİM KARPUZ 1.DAN
ARDA YILMAZ 1.DAN
EREN ALP UZUN 1.DAN
SAMUEL MAWUYE 1.DAN
GÜLCE IRAZ DOĞAN 1.DAN
MUSTAFA BARAN İGREK 1.DAN
HASAN SERDAR 1.DAN
ALİ KUZEY KOLUMAN 1.DAN