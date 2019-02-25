Yılda bir defa yapılan ve ustalığa terfi olarak kabul edilen Karakuşak ve Dan sınavı sonuçları açıklandı

2019 KKTC Karakuşak ve Dan sınavı sonuçları açıklandı. Yılda bir defa yapılan ve ustalığa terfi olarak kabul edilen Karakuşak ve Dan sınavı, 3 gün boyunca Girne Avrasya Taekwondo salonunda yapıldı. Kuşak imtihanına Lefkoşa, Mağusa ve Girne’den sporcular katıldılar.

Kuşak imtihanı sonunda yapılan sınavları geçerek kazananlara ve dereceye gireceklere diploma ve ödülleri 16 Mart Cumartesi günü yapılacak olan federasyonun 42. yıl gala yemeğinde yapılacak törenle verilecek.

Temel Teknikler, Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler ve El, Ayak kırışlarından oluşan Kuşak İmtihanını Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığında Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu, Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Pınar Akarpınar ile imtihan komisyonu üyeleri, milli takım antrenörleri ve teknik komite üyeleri birlikte yaptılar.

Sınavda başarılı olup bir üst düzeye terfi eden sporcular

ORHAN USTA 3.DAN

HÜSEYİN ERÇELİK 2.DAN

SÜLEYMAN BOZKURT 2.DAN

ANA TÜYSÜZ 2.DAN

ARDA ASLAN ÖZTÜRK 1.DAN

KORHAN ÇAĞIN 1.DAN

ELA KILIÇ 1.DAN

KAYRA BİLGE 1.DAN

AYÇA KARİP 1.DAN

KERİM KARPUZ 1.DAN

ARDA YILMAZ 1.DAN

EREN ALP UZUN 1.DAN

SAMUEL MAWUYE 1.DAN

GÜLCE IRAZ DOĞAN 1.DAN

MUSTAFA BARAN İGREK 1.DAN

HASAN SERDAR 1.DAN

ALİ KUZEY KOLUMAN 1.DAN