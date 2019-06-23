Karahüseyin Ayıa Napa'yı sallayacak

Hamitköylü boksör İbrahim Karahüseyin, Ayia Napa Stadyumunda düzenlenecek olan "Fight Night" boks gecesinde 81 kiloda ringe çıkarak, başarıyı hedefleyecek

KKTC Boks Federasyonu boksörlerinden İbrahim Karahüseyin, 29 Haziran Cumartesi akşamı Ayia Napa Stadyumunda düzenlenecek olan boks gecesinde ringe çıkacak.

KKTC Boks Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Hamitköylü boksör İbrahim Karahüseyin, "Fight Night" ismiyle organize edilen gecede 81 kiloda ringe çıkacak. Antrenmanlarını Göçmenköy'deki A Team Salonunda aralıksız sürdüren İbrahim Karahüseyin, gecede başarıyı hedefleyecek.

Mehmet Pasha tarafından organize edilen ve Dünyadan birçok ünlü boksörün farklı kategorilerde ringe çıkacağı "Fight Night" organizasyonu için biletler de satışa sunuldu.