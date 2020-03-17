Karagözlü ve ekibi, Yeşilyurt’a futbolu geri getirdi

Niyazi ERGÜLEN

Yeşilyurt köyünde yıllardır faal olmayan futbol branşı yeni kurulan Yeşilyurt Spor Derneği tarafından faaliyete geçirildi.

Yeşilyurt Spor Derneği bu nedenle Tamel Karagözlü başkanlığında yönetim kurulu oluşturdu. Tamel Karagözlü başkanlığındaki Yeşilyurt Spor Derneğinin ilk yönetim kurulunda görev dağılımı şu sekilde oluştu:

Başkan Tamel Karagözlü

Asbaşkan Diren Ağdelen

Genel Sekreter Deren Ağdelen

Sporcu sorumlusu Yusuf Davutoglu

Sosyal Faaliyet Sorumlusu Burak Kurtcebe

Yeşilyurt, KTFF tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Lig 7. Grupta Serhatköy, Akçay, Yeşilyurt, Mevlevi ve Gaziveren ile karşılaşacak. Yeşilyurt ligin ilk haftasında ise Gayretköy’e konuk olacak.