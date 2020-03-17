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Karagözlü ve ekibi, Yeşilyurt’a futbolu geri getirdi

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Karagözlü ve ekibi, Yeşilyurt’a futbolu geri getirdi

Niyazi ERGÜLEN

Yeşilyurt köyünde yıllardır faal olmayan futbol branşı yeni kurulan Yeşilyurt Spor Derneği tarafından faaliyete geçirildi.

Yeşilyurt Spor Derneği bu nedenle Tamel Karagözlü başkanlığında yönetim kurulu oluşturdu. Tamel Karagözlü başkanlığındaki Yeşilyurt Spor Derneğinin ilk yönetim kurulunda görev dağılımı şu sekilde oluştu:
Başkan Tamel Karagözlü
Asbaşkan Diren Ağdelen
Genel Sekreter Deren Ağdelen
Sporcu sorumlusu Yusuf Davutoglu
Sosyal Faaliyet Sorumlusu Burak Kurtcebe

Yeşilyurt, KTFF tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Lig 7. Grupta Serhatköy, Akçay, Yeşilyurt, Mevlevi ve Gaziveren ile karşılaşacak. Yeşilyurt ligin ilk haftasında ise Gayretköy’e konuk olacak.

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