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Karaç hedefe attı

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"III. Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması Kupası" tamamlanırken, Ersan Karaç birincilik kupasının sahibi oldu. Takım klasmanında ise KTBK 39.Tümen Komutanlığı Takımı birinciliği elde etti

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Karaç hedefe attı
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Atıcılık Federasyonu'nun havalı silahlarla Bench Rest disiplininde her yıl düzenlediği "III. Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması Kupası", 22-23 Haziran tarihlerinde Gönyeli’de Atatürk Atıcılık Kompleksi Atış Poligonunda yapılan final atışlarının ardından tamamlandı.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Alayköy Avcılık ve Atıcılık Kulübü, Lefke Avcılık Atıcılık Kulübü ve Yakın Doğu Üniversitesi Spor Birliği Atıcılık takımlarının katılım ve desteğiyle yapılan toplumsal destek ve dayanışma hedefli yarışmada sporcular  ve takımlar yine birbirlerine çok yakın puanlar toplamayı başardılar.

İki gün süren mücadele sonunda Lefke Avcılık ve Atıcılık Kulübü adına yarışan Ersan Karaç birincilik Kupasının sahibi olurken ,Takım klasmanında ise Mustafa Çevik, Mehmet Samet Kaymak ve Selami Esir’den oluşan KTBK 39.Tümen Komutanlığı Takımı toplam 729 (15x) puan atarak III. Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması Kupası’nın sahibi oldu.

Bugüne kadar yapılan Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması'nın birincisini GKK, ikincisini ise KTBK 39. Tümen Takımı kazanmıştı. Bu yıl da sıralamada KTBK 39. Tümen Takımı yine birinciliği alarak iki kez üst üste Ulusal Umuda Destek Kupası'nın sahibi oldu. Yarışmanın kuralına göre, kupayı üç yıl üst üste kazanan takım kupanın daimi sahibi olacak.

Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması'nda toplanan gelir Sosyal Hizmetler Dairesi bakımı altında bulunan Çocuk Yuvasına, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı'na ve Kanser Hastaları Derneği'ne bağışlanıyor. Müsabakaya toplam 9 takım ve 40 atıcı sporcunun katılımıyla iki seri halinde yapıldı.

"III. Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması Kupası" müsabakasında derece alan takımlar ve atıcı sporcular şu şekilde:

FERDİ DERECELER:

  1. Ersan KARAÇ                        245 Puan (10x) (Lefke Avcılık ve Atıcılık Kulübü)
  2. Aygün YILDIZ                       245 Puan (7x)   (Komando Alayı)
  3. Selami ESİR                         245 Puan (5x)   (39’ncu Tümen)

TAKIM DERECELERİ

  1. KTBK 39. Tümen Takımı                    729 Puan (15x) (Mustafa Çevik, Mehmet S. Kaymak, Selami Esir)
  2. Polis GenelMüdürlüğüTakımı     726 Puan (12x) (Hüseyin Mıstıkoğlu, Okan Karabıyık, Selçuk Amcaoğlu)
  3. Komando Alayı 1’inci Takımı              723 Puan (22x) (Nejmettin Ateş, Kadir Kara, Aygün Yıldız)
  4. Lefke A / A Klb.Takımı                       719 Puan (15x) (Fuat Demirkan, Ersan Karaç, Reşat Yolaç)      
  5. Alayköy A/AKlb.1’inci Takımı        716 Puan (15x) (Ali Latif Ertoğrul, Fevzi Havutçu ,Ahmet Oral Akdeniz)
  6. YDÜ Spor Birliği Takımı      712 Puan (16x) (Elif Tuncel,Hüseyin Işıksal,Ediz Tuncel)                       
  7. Komando Alayı 2’nci Takımı                707 Puan (13x) (Gökhan Sezgin, Fatih Güzel, Taner Kocabaş)
  8. Alayköy A/A Klb.Takımı 2’nci Takımı    704 Puan (9x) (Arzel Akdeniz, Ali Türkkal, Akif Sarıkaya)   

Güv.K.K’lığı Takımı                           644 Puan  (5x) (Eray Karacamert, Tolgay Boyacıoğlu, Ece Çetinler) 

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