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Kanlıçay Kupası, YDÜ’nün

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“Mustafa Kanlıçay Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken, YDÜ birinci oldu

Kanlıçay Kupası, YDÜ’nün
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Gençler Güreş Ligine ait “Mustafa Kanlıçay Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan müsabakalarda, 195 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde etti. 182 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ikinci olurken, 162 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi üçüncü oldu.

Mertdoğan Soyalan, Kemal Bayraktar, Erol Avunç, Serkan Köse ve Ercan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde YDÜ’ye birincilik kupasını ve dereceye giren sporculara madalyalarını Kanlıçay ailesi verdi.

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