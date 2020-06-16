Kaliteli sporun merkezi: YDÜ Spor Kulesi

Spor severlerin en fazla tercih ettiği spor salonlarından olan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Spor Kulesi, en üst düzeyde uyguladığı hijyen önlemleriyle büyük takdir topluyor.

Korona virüsle mücadele hakkında bilgilendirici ve uyarıcı yazıların bulunduğu YDÜ Spor Kulesi’nde dezenfeksiyon işlemleri hiç aksatılmadan periyodik olarak yapılıyor.

Spor Kulesi’ne her gelen kişi dezenfaktanlı paspastan geçtikten sonra görevliler tarafından ateş ölçümüne tabi tutuluyor ve sporseverler içeriye bu işlemlerden sonra alınıyor. Salonda ayrıca periyodik şekilde temizlik işlemleri yapılıyor.

YDÜ Spor Kulesi’nin misafirleri, uygulanan bu sıkı önlemler sayesinde gönül rahatlığıyla sporunu yapabiliyor. YDÜ Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit de salondaki önlemlerin aksatılmaması için ilgili personelle sürekli iletişimde bulunuyor.

ADANIN EN MODERN SPOR SALONU…

Otomotiv devi Ferrari'nin tasarımcısı olan Pininfarina tarafından tasarlanıp çizilen ve dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen İtalyan markası Panatta ürünlerinin kullanıldığı YDÜ Spor Kulesi’nde, yeni spor trendleri de yer alıyor.

Slonda ileri teknoloji ile Avrupa Birliği’nde üretilmiş, İnbody, Bodyshape yürüyüş bandı ve Kriyoterapi sauna, vücut analizi cihazları ile sağlıklı zayıflama ve incelme yanında sıkılmadan spor yapılabilmesine imkan sağlanıyor.

Ayrıca, renk terapisi, hava iyonizasyon, ozon tedavisi, elektro stimulasyonu, LED foto gençleştirme – kolajen, aromaterapi, vakum etkisi, infrared ısınma, activ cryo gibi uygulamalar da Spor Kulesi’nde bulunuyor.



Son teknoloji ürünü kardio cihazları ile fitness, step, aerobic, spining, TRX, Kangoo Jumps, Total Body, uzak doğu sporları ve daha birçok branşta hijyenik bir ortamda spor yapma imkanı sunan YDÜ Spor Kulesi, Pilates, Yoga, Functional Balance, X Body, Zumba, Spinning, Boks, Brazilian jiu jitsu, Shotokan karate, Kettlebell, Cimnastik gibi sayısız seans gruplarına da ev sahipliği yapıyor.

Spor Kulesi’nde yer alan Vacu Activ Bodyshape cihazı ile standart egzersizlere oranla fiziksel aktivitenin etkilerini daha çok artıran vakum ve kızılötesi (infrared) gibi en son ve devrimci teknolojiler kullanılarak daha az sürede arzu edilen sonuçların elde edilmesi sağlanıyor.





Her yaşta herkes için spor yapma imkanı sunan Spor Kulesi’nde diyetisyen, sağlıklı beslenme merkezleri gibi bir çok hizmet veriliyor

ZABİT: HALKIMIZIN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ

Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde halk sağlığı adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirten YDÜ Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit, salonun dört bir yanında tüm önlemlerin eksiksiz uygulandığını vurguladı.

Turgut Zabit, “Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Genelge çerçevesindeki tüm kuralları uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu alanlarda dikkatli olmasını, kurallara uymasını rica ediyoruz. Tesisimizde aynı anda sınırlı sayıda kişi girebileceği için vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz” diye konuştu.