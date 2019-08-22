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Kalecinin davetiyesi, kalede olur

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BTM Birinci Ligin yeni ekibi İncirli'nin başarılı kalecisi Cengiz Arapbayram, dünya evine girecek.

Kalecinin davetiyesi, kalede olur
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7 Eylül Cumartesi günü evlenecek olan kalecisi Cengiz Arapbayram'ın davetiyesinde kullandığı fotoğraf ise futbol kalesinde çekildi. Nişanslı Gülden ile evlenecek olan Cengiz'in düğünü Lions Garden'da gerçekleştirilecek.

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