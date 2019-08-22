Kalecinin davetiyesi, kalede olur

7 Eylül Cumartesi günü evlenecek olan kalecisi Cengiz Arapbayram'ın davetiyesinde kullandığı fotoğraf ise futbol kalesinde çekildi. Nişanslı Gülden ile evlenecek olan Cengiz'in düğünü Lions Garden'da gerçekleştirilecek.
BTM Birinci Ligin yeni ekibi İncirli'nin başarılı kalecisi Cengiz Arapbayram, dünya evine girecek.
7 Eylül Cumartesi günü evlenecek olan kalecisi Cengiz Arapbayram'ın davetiyesinde kullandığı fotoğraf ise futbol kalesinde çekildi. Nişanslı Gülden ile evlenecek olan Cengiz'in düğünü Lions Garden'da gerçekleştirilecek.