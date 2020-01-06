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JuJitsu Eğitim Semineri yapıldı

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JuJitsu Eğitim Semineri yapıldı

JuJitsuKKTC faaliyet programında yer alan JuJitsuantrenör, hakem seviye belirleme denkli semineri 4-5 Ocak tarihleri arasında Gönyeli BullAndLion Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen JuJitsu sporcu, hakem, antrenör, eğitim seviye belirleme terfi sınavları yapıldı. Seminere katılmak için ülkemize gelen Türkiye JuJitsu Federasyon başkanı Hulisi Elmas, antrenörler Fethi Dondurmacı, Murat Tur, Vahit Demirci, KKTC JuJitsu ülke temsilcisi Mehmet İngeç önderliğinde seminer öncesinde yetkilileri ziyaret ettiler.

İki gün devam eden JuJitsuantrenör hakem seviye belirleme denkli seminerinde KKTC JuJitsu ülke temsilcisi Mehmet İngeç, Türkiye JuJitsu Federasyon başkanı Hulisi Elmas, antrenörler Fethi Dondurmacı, Murat Tur, Vahit Demirci tarafından sporcu, hakem, antrenör, eğitim seviye belirleme terfi sınavları yapıldı. Sınavlarda başarılı olan sporcu, hakem, antrenör belgeleri KKTC JuJitsu ülke temsilcisi Mehmet İngeç tarafından verildi.

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