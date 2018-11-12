Judoda özel antrenman

Lefkoşa da Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Spor Salonu’nda geçtiğimiz 11 Kasım Pazar günü yapılan ortak judo antrenmanında, judo sporcuları ile ÖZEV sporcuları birlikte çalıştılar.

Yaklaşık 250 sporcunun katıldığı antrenmana ailelerin de ilgisi büyük olurken, salonun yetersiz kaldığı görüldü. Judo antrenörü Orhan Bebek etkinlikte çocukların mutluluğunun yüzlerinden okunduğunu söylerken, Spor Dairesi’nin, olimpik bir spor olan judoyu, dokuz branşlı bir federasyonun bünyesinden çıkartmamasından şikayetçi oldu.