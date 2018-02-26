Jokeyler yarıştı

2018 Kış Ligi 1. Ayak Engel Atlama Yarışı, 6 atlı spor kulübünün katılımı ile gerçekleştirilirken, yarışta 5 kategori ve Kudret Yarışı altında toplam 17 binici yarıştı

Binicilik Federasyonu 2018 Kış Ligi 1. Ayak Engel Atlama Yarışı 25 Şubat 2018 Pazar günü Beşok Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşti.

Diana Beach ana sponsorluğunda gerçekleşen ve Beşok Atlı Spor Kulübü’nün de ev sahipliği yaptığı yarışma “Binicilik Federasyonu 2018 Kış Ligi 1. Ayak Engel Atlama Yarışı”binicilik sporu meraklılarına keyif ve eğlence dolu bir gün yaşattı. Toplam 6 adet atlı spor kulübünün katılımı ile gerçekleşen yarışta, 5 kategori ve Kudret Yarışı altında toplam 17 binici yarıştı.

70 cm acemi parkuru ile başlayan gün, 85cm, 100cm, 120cm ve Kudret Yarışı ile devam etti.

“Binicilik Federasyonu 2018 Kış Ligi 1. Ayak ” yarışma sonuçları ise şöyle:

Kudret Yarışı Kazananı (130cm )

Binici At İsmi Kulübü

1- Altuğ Tatlısulu Güneş Tunaç Riding Club

1120 cm Parkuru Kazananları

Binici At İsmi Kulübü

1- Asya Alpler Avangard Asya Atlı Spor Kulubu

2- Altuğ Tatlısulu Boomerang Tunaç Riding Club

3- Azra Kitaplı Jubili Royal Atlı Spor Kulubu

100 cm Parkuru Kazananları

Binici At İsmi Kulübü

1- Karem Ben Gıuma Dankın Royal Atlı Spor Kulubu

2- Asya Alpler Avangard Asya Atlı Spor Kulubu

3- Altuğ Tatlısulu Boomerang Tunaç Riding Club

85 cm Parkuru Kazananları

Binici At İsmi Kulübü

1- Melisa Aksaç Tayfun Tunaç Riding Club

2- Melisa Alçıner Ani Royal Atlı Spor Kulubu

3- Buğçe Çetin Dallas Beşok Atlı Spor Kulübü

70 cm (Acemi) Parkuru

Binici At İsmi Kulübü

1- Barkın İnal Şayan Royal Atlı Spor Kulubu

Özel Ödüller

En Şik Binici Ödülü : Melisa Aylanç - Asya Atlı Spor Kulübü

En Bakımlı At Ödülü: Wrangler - Beşok Atlı Spor Kulübü

Özel Teşvik Ödülü: Çisem Özoktay - Beşok Atlı Spor Kulübü