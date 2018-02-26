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Jokeyler yarıştı

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2018 Kış Ligi 1. Ayak Engel Atlama Yarışı, 6 atlı spor kulübünün katılımı ile gerçekleştirilirken, yarışta 5 kategori ve Kudret Yarışı altında toplam 17 binici yarıştı

Jokeyler yarıştı
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Binicilik Federasyonu 2018 Kış Ligi 1. Ayak Engel Atlama Yarışı 25 Şubat 2018 Pazar günü Beşok Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşti. 

Diana Beach ana sponsorluğunda gerçekleşen ve Beşok Atlı Spor Kulübü’nün de ev sahipliği yaptığı yarışma “Binicilik Federasyonu 2018 Kış Ligi 1. Ayak Engel Atlama Yarışı”binicilik sporu meraklılarına keyif ve eğlence dolu bir gün yaşattı. Toplam 6 adet atlı spor kulübünün katılımı ile gerçekleşen yarışta, 5 kategori ve Kudret Yarışı altında toplam 17 binici yarıştı.

70 cm acemi parkuru ile başlayan gün, 85cm, 100cm, 120cm ve Kudret Yarışı ile devam etti.

“Binicilik Federasyonu 2018 Kış Ligi 1. Ayak ” yarışma sonuçları ise şöyle:

Kudret Yarışı Kazananı (130cm )

Binici                                     At İsmi                       Kulübü

1-       Altuğ Tatlısulu                       Güneş                       Tunaç Riding Club        

1120 cm Parkuru Kazananları

Binici                                     At İsmi                       Kulübü

1-        Asya Alpler                           Avangard                  Asya Atlı Spor Kulubu

2-        Altuğ Tatlısulu                      Boomerang  Tunaç Riding Club        

3-        Azra Kitaplı                             Jubili                       Royal Atlı Spor Kulubu

100 cm Parkuru Kazananları

Binici                                  At İsmi                          Kulübü

1-        Karem Ben Gıuma              Dankın                   Royal Atlı Spor Kulubu

2-        Asya Alpler                        Avangard                     Asya Atlı Spor Kulubu

3-        Altuğ Tatlısulu                    Boomerang                Tunaç Riding Club        

    85 cm Parkuru Kazananları

Binici                                 At İsmi                       Kulübü

1-        Melisa Aksaç                        Tayfun                    Tunaç Riding Club        

2-        Melisa Alçıner                   Ani                                Royal Atlı Spor Kulubu

3-        Buğçe Çetin                      Dallas                     Beşok Atlı Spor Kulübü

70 cm (Acemi) Parkuru

Binici                                  At İsmi                   Kulübü

1-        Barkın İnal                       Şayan                     Royal Atlı Spor Kulubu

Özel Ödüller

En Şik Binici Ödülü:                      Melisa Aylanç - Asya Atlı Spor Kulübü

En Bakımlı At Ödülü:                     Wrangler - Beşok Atlı Spor Kulübü

Özel Teşvik Ödülü:                         Çisem Özoktay - Beşok Atlı Spor Kulübü

Atına En Hakim Binici Ödülü:      Jasmine Çelebioğlu- Tunaç Riding Club

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