Jokeyler gece yarışında kozlarını paylaştı

KKTC Binicilik Federasyonu tarafından 30 Haziran 2018, Pazar günü Girne’de, Tunaç Riding Club'ta düzenlenen gece yarışına katılım yine her zaman ki gibi çok yüksekti. Adanın dört bir yanından bu spora gönül veren binicilerin katılımıyla gerçekleşen KKTC Binicilik Federasyonu V. Ayak Engel Atlama Yarışması'nda elde edilen sonuçlar ise şöyle:

70 cm. - Acemi

1.Necati Kasap - Hunter (Beşok Atlı Spor Kulübü)

2. Laden Sevimli - Queen (Tunaç Riding Club)

3. Jodie Hoylez - Jack (Tunaç Riding Club)

4. Nika Hügel - Ringo (Tunaç Riding Club)

90 cm.

1.Karem Ben Guima - Ani (Royal Atlı Spor Kulübü)

2. Jasmine Çelebioğlu - Zorba (Tunaç Riding Club)

3. Yaz Metin - Sidney (Royal Atlı Spor Kulübü)

4. Çisem Özoktay - Haylaz (Beşok Atlı Spor Kulübü)

5. Eda Hasizmirli - Queen (Tunaç Riding Club)

110 cm.

1.George Tsaktiris - Prosche (Beşok Atlı Spor Kulübü)

2. Karem Ben Guima - Ani (Royal Atlı Spor Kulübü)

3. Jasmine Çelebioğlu - Zorba (Tunaç Riding Club)

4. Asya Alpler - Bvlgari (Asya Atlı Spor Kulübü)

5. Melisa Aksaç - Tayfun (Tunaç Riding Club)

120 cm.

1.Arda Aner - Arseniyos (Aner Atlı Spor Kulübü)

2. Altuğ Tatlısulu - Güneş (Tunaç Riding Club)

KUDRET (130 cm.)

Müşterek Birincilik:

- Jasmine Çelebioğlu - Zorba (Tunaç Riding Club)

- Arda Aner - Arseniyos (Aner Atlı Spor Kulübü)