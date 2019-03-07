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Jimnastik eğitimi, YDÜ’de konuşuldu

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“Spor, Esneklik ve Eğlence” temalı “Temel Jimnastik Eğitimi Basamakları” Yakın Doğu Üniversitesinde anlatıldı

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Jimnastik eğitimi, YDÜ’de konuşuldu
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Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından jimnastik atölye çalışması organize edildi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte temel jimnastik eğitimi anlatıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi Rekreasyon Bölüm Başkanı, Doç Dr Özgür Mülazımoğlu Ballı'nın katılımıyla gerçekleşen atölye çalışması 3 oturumda teorik ve uygulama şeklinde düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Salon 1'de gerçekleşen jimnastik atölye çalışmasında Doç Dr Ballı, birinci oturumunda jimnastikte dün, bugün ve yarın temalı sunumu gerçekleştirdi. Düzenlenen ikinci ve üçüncü oturumlarda jimnastikte ısınma ve temel jimnastik eğitimi basamaklamaları anlatıldı. Birçok yaş kategorisinden öğrenci, öğretmen ve antrenörün katıldığı atölye çalışmasında uygulamalar da yapıldı.

Atölye çalışmasının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr Mehtap Tiryakioğlu, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası arenada yetiştirdiği en başarılı cimnastik sporcularından ve değerli bir akademisyen olan Doç Dr Özgür Mülazımoğlu Ballı'yı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Atölye çalışması, Prof Dr Mehtap Tiryakioğlu'nun, Doç. Dr. Özgür Mülazımoğlu Ballı'ya plaket takdim etmesiyle son buldu.

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