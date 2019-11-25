İstanbul’da rekorlara yüzdüler

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Bölge Karmaları Seçme Müsabakalarına, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yüzücüleri de katıldılar.
12 yaş kızlarda Özgül Çetin, 13 yaş erkeklerde Enes Kansız ve Sarp İşçi, antrenör Mehmet Gürcenk eşliğinde yarışlara katıldılar. Düzenlenen bölge karmaları seçme müsabakaları sonucundaÖzgül Çetin100m serbest 01:03.48,200m serbest 02:18.18,100m kelebek 01:09.39,dereceleriyle Uzun Kulvar KKTC rekorlarının,200 m kelebek 02:36.44
dereceleriyle Uzun Kulvar 12-13-14-15-16 yaş rekorlarının,Enes Kansız,200m kelebek 02:25.93derecesiyle uzun kulvar 13-14 yaş rekorlarının,Sarp İşçi,200m serbest 02:12.81,400m serbest 04:53.08dereceleriyle uzun kulvar 13 yaş rekorlarının sahibi oldular.