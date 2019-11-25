banner255
banner69
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
14 0
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
19 0
 
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
24 0
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
199 0
Hamitköy'e ateş düştü
Hamitköy'e ateş düştü
143 0
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
36 0
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
20 0
banner82

İstanbul’da rekorlara yüzdüler

banner27

İstanbul’da rekorlara yüzdüler

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Bölge Karmaları Seçme Müsabakalarına, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yüzücüleri de katıldılar.

12 yaş kızlarda Özgül Çetin, 13 yaş erkeklerde Enes Kansız ve Sarp İşçi, antrenör Mehmet Gürcenk eşliğinde yarışlara katıldılar. Düzenlenen bölge karmaları seçme müsabakaları sonucundaÖzgül Çetin100m serbest 01:03.48,200m serbest 02:18.18,100m kelebek 01:09.39,dereceleriyle Uzun Kulvar KKTC rekorlarının,200 m kelebek 02:36.44
dereceleriyle Uzun Kulvar 12-13-14-15-16 yaş rekorlarının,Enes Kansız,200m kelebek 02:25.93derecesiyle uzun kulvar 13-14 yaş rekorlarının,Sarp İşçi,200m serbest 02:12.81,400m serbest 04:53.08dereceleriyle uzun kulvar 13 yaş rekorlarının sahibi oldular.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.