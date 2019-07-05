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İskele’nin vuruş kralı Ramadan Öztörel

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İskele Belediyesi 1. Sporting Yarışması başarıyla tamamlanırken, vuruş kralı Ramadan Öztörel oldu

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İskele’nin vuruş kralı Ramadan Öztörel
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İskele Festivali kapsamında bu yıl ilki gerçekleştirilen İskele Belediyesi 1. Sporting Yarışması başarıyla tamamlandı. İskele Atış Poligonu’nda gerçekleşen yarışta atıcılık ve avcılık tutkunları bir araya geldi. İskele Belediyesi’nin katkılarıyla İskele Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından organize edilen yarış 5 kategoriden oluştu. 
Yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyeleri tarafından takdim edildi.

İskele Belediyesi 1. Sporting Yarışmasında dereceye girenler şöyle;

VURUŞ KRALI
Ramadan Öztörel

GENÇ
1.Hasan Sunisioğlu
2.Okcan Yorgancıoğlu
3.Mehmet Güçlü

ATICI
1.Ahmet Tatlıses
2.Hüseyin Sermet

AVCI
1.Ramadan Öztörel
2.Mehmet Kızıltan
3.Davut Kahyaoğlu

MASTER AVCI 
1.Ramazan Güçlü
2.Mehmet Erkan
3.Murat Pakel

VETERAN
1.Mustafa Öztürk
2.Erkan Gülersoy 
3.İsmet Pire
4.Yahya Güden

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