İskele’nin vuruş kralı Ramadan Öztörel

İskele Festivali kapsamında bu yıl ilki gerçekleştirilen İskele Belediyesi 1. Sporting Yarışması başarıyla tamamlandı. İskele Atış Poligonu’nda gerçekleşen yarışta atıcılık ve avcılık tutkunları bir araya geldi. İskele Belediyesi’nin katkılarıyla İskele Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından organize edilen yarış 5 kategoriden oluştu.
Yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyeleri tarafından takdim edildi.
İskele Belediyesi 1. Sporting Yarışmasında dereceye girenler şöyle;
VURUŞ KRALI
Ramadan Öztörel
GENÇ
1.Hasan Sunisioğlu
2.Okcan Yorgancıoğlu
3.Mehmet Güçlü
ATICI
1.Ahmet Tatlıses
2.Hüseyin Sermet
AVCI
1.Ramadan Öztörel
2.Mehmet Kızıltan
3.Davut Kahyaoğlu
MASTER AVCI
1.Ramazan Güçlü
2.Mehmet Erkan
3.Murat Pakel
VETERAN
1.Mustafa Öztürk
2.Erkan Gülersoy
3.İsmet Pire
4.Yahya Güden