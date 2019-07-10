İskeleliler, Karpaz’da avlandılar

İskele Belediyesi’nin himayelerinde İskele Avcılık Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen olta ile balık avlama yarışması, Pazar keyfini bir kez daha ikiye katladı. Av tutkunları Pazar gününü Karpaz’da karşıladı.
51. Geleneksel İskele Festivali çerçevesinde düzenlenen olta ile balık avlama yarışması 3 kategoriden oluştu. Sabahın çok erken saatlerinde Karpaz’da gerçekleşen yarışmada dereceye girenlere ödülleri ise İskele Avcılık Atıcılık Kulübü’nde düzenlenen törenle verildi. Tören İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa, Spor Komitesi Başkanı Çağlar Karadağ, Müdür Vekili Mustafa Kabasakal ile İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Salih Aydemir katıldı.
OLTA İLE BALIK AVLAMA ÖDÜLÜ
1.Firuz Aykan –Binal Sanlıer
2.Doğan Bahçecioğlu – Kani İldeniz
3. Salih Aydemir –Tamer Hafız
EN ÇOK BALIK
Firuz Aykan –Binal Sanlıer
EN BÜYÜK BALIK
Mehmet Kızıltan – Gökhan Öztugay