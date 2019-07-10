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İskeleliler, Karpaz’da avlandılar

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İskele Avcılık Atıcılık Kulübü tarafından Karpaz’da düzenlenen olta ile balık avlama yarışmasında Firuz Aykan –Binal Sanlıer ikilisi birinci geldiler

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İskeleliler, Karpaz’da avlandılar
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İskele Belediyesi’nin himayelerinde İskele Avcılık Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen olta ile balık avlama yarışması, Pazar keyfini bir kez daha ikiye katladı. Av tutkunları Pazar gününü Karpaz’da karşıladı.

51. Geleneksel İskele Festivali çerçevesinde düzenlenen olta ile balık avlama yarışması 3 kategoriden oluştu. Sabahın çok erken saatlerinde Karpaz’da gerçekleşen yarışmada dereceye girenlere ödülleri ise İskele Avcılık Atıcılık Kulübü’nde düzenlenen törenle verildi. Tören İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa, Spor Komitesi Başkanı Çağlar Karadağ, Müdür Vekili Mustafa Kabasakal ile İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Salih Aydemir katıldı.

OLTA İLE BALIK AVLAMA ÖDÜLÜ
1.Firuz Aykan –Binal Sanlıer 
2.Doğan Bahçecioğlu – Kani İldeniz 
3. Salih Aydemir –Tamer Hafız

EN ÇOK BALIK 
Firuz Aykan –Binal Sanlıer

EN BÜYÜK BALIK 
Mehmet Kızıltan – Gökhan Öztugay

Etiketler; #iskele #Karpaz #balık
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