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İskele’de tavlanın ustası Ocak

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İskele’de tavlanın ustası Ocak
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Geleneksel İskele Festivali kapsamında İskele Belediyesi’nin katkılarıyla İbrahim Şenmert’in organize ettiği ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen tavla turnuvası 2 gün sürdü.

74 kişinin katıldığı turnuvada ilk zar İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından atılırken, turnuvada 1000 TL’lik para ödülünün kazananı Murat Ocak oldu.

74 kişinin birincilik için ter döktüğü 9 Tavla Turnuvası 6-7 Temmuz tarihleri arasında İskele Belediye Gazino’sunda gerçekleşti. Rakiplerini geride bırakarak birincilik ünvanını kazanan isim ise Murat Ocak oldu.  Ocak 1500 TL’lik para ödülünün de sahibi oldu.

9. Tavla Turnuvasında 750 TL’lik ikincilik ödülünün sahibi ise Emrah Yıldız oldu. Festival kapsamında yer alan tavla turnuvasında 350 TL’lik para ödülünü kazanan Enver Dericioğlu üçüncü, Ersan Boybey ise dördüncü sırada tamamladı.

Turnuvanın en iyi kadın oyuncusu ise Yazgı Aşut seçildi.  Turnuvanın sonunda dereceye girenlere ise ödülleri düzenlenen törenle verildi.

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