banner411
banner69
Futbolda bireysel çalışma dönemi
Futbolda bireysel çalışma dönemi
50 0
İşadamlarından büyük duyarlılık
İşadamlarından büyük duyarlılık
226 0
 
Lefkoşa Devlet Hastanesi 10 güne hazır
Lefkoşa Devlet Hastanesi 10 güne hazır
88 0
“Bize güvenin”
“Bize güvenin”
121 0
Futbolun İmam’ı
Futbolun İmam’ı
327 0
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
208 0
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
63 0
banner374

İskele’de Gamefair Organizasyonu gerçekleştirilecek

banner27

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğini yapacağı, Avcılık Federasyonu organizesindeki 1. Gamefair Organizasyonu etkinliğinde “Fermalı av köpekleri mera yarışması” düzenlenecek

İskele’de Gamefair Organizasyonu gerçekleştirilecek

Ekim ayında İskele Belediyesi desteğinde düzenlenecek olan ve İskele Belediyesi’nin ev sahipliğini yapacağı 1. Gamefair Organizasyonu için Avcılık Federasyonu çalışmalarını sürdürürken, organizasyon için Türkiye’den misafiler geçtiğimiz günlerde ülkeye geldi.

Eyhaf Uluslararası Mera Hakemi Nihat Güngörmüş ve Türkiye Avcılık Yaban Av Hayatı Koruma Konfederasyon Başkanı Ersin Düzyol, Avcılık Federasyonu başkanı Erhan Keser ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İskele Belediye Başkanı Hasan Sadikoğlu başkanlığında toplantı gerçekleştirdi.
Korona virus salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin durdurulması kararından önce gerçekleştirilen toplantıdan sonra Ekim ayındaki etkinlikte yapılacak olan “Fermalı av köpekleri mera yarışması” için uygun araziler belirlendi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.