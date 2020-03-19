İskele’de Gamefair Organizasyonu gerçekleştirilecek

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğini yapacağı, Avcılık Federasyonu organizesindeki 1. Gamefair Organizasyonu etkinliğinde “Fermalı av köpekleri mera yarışması” düzenlenecek

Ekim ayında İskele Belediyesi desteğinde düzenlenecek olan ve İskele Belediyesi’nin ev sahipliğini yapacağı 1. Gamefair Organizasyonu için Avcılık Federasyonu çalışmalarını sürdürürken, organizasyon için Türkiye’den misafiler geçtiğimiz günlerde ülkeye geldi.

Eyhaf Uluslararası Mera Hakemi Nihat Güngörmüş ve Türkiye Avcılık Yaban Av Hayatı Koruma Konfederasyon Başkanı Ersin Düzyol, Avcılık Federasyonu başkanı Erhan Keser ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İskele Belediye Başkanı Hasan Sadikoğlu başkanlığında toplantı gerçekleştirdi.

Korona virus salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin durdurulması kararından önce gerçekleştirilen toplantıdan sonra Ekim ayındaki etkinlikte yapılacak olan “Fermalı av köpekleri mera yarışması” için uygun araziler belirlendi.