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İskele avcıları Öztörel'e emanet

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İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Yönetim Kurulu yeniden yapılandırılırken başkanlığa Ramadan Öztörel getirildi

İskele avcıları Öztörel'e emanet
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İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Yönetim Kurulu yeniden yapılandırılırken başkanlığa Ramadan Öztörel getirildi.

Ramadan Öztörel yeni yönetim kurulu, 10 Eylül'de yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirirken, görev dağılımı gerçekleştirdi.

Başkan Ramadan Öztörel yaptığı açıklamada “oluşturulan yeni görev dağılımı ile daha önceki yönetimlerin yaptığı gibi, özelde bölgemize genelde ise tüm çevremize duyarlı ve topum yararı benimseyen bir spor kulübü olarak görevimize devam edeceğiz.” dedi.

Görev dağılımı aşağıdaki gibidir ;
Başkan Ramadan Öztörel, As başkan Mehmet Kiziltan, Veznedar Birtan Ketenoğlu, Atıcılık dalı spor sorumlusu Esat Cemmedo, Balıkçılık dalı Spor sorumlusu Murat Cemil Bulut, Üretim ve doğal yaşam destek sorumlusu Gökhan Öztugay, Basın yayın sorumlusu Erkut Yılmabaşar, Hukuk ve lokal sorulmusu Faysal Devrim ve Ramadan Öztörel
 

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